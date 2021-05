El Everton, al margen de Europa

EFE/EPA/Carl Recine

Redacción deportes, 13 may (EFE).- El Everton fue incapaz de aprovechar el partido pendiente ante el Aston Villa (0-0), de la decimonovena jornada de la Premier, para sumar los tres puntos y asaltar la zona europea de la que sigue al margen.

Una victoria del equipo de Carlo Ancelotti, que no contó con los colombianos James Rodríguez y Yerri Mina, lesionados, hubiera adentrado a los toffees en la parte alta, por delante del Tottenham, que marca las competiciones continentales.

El Everton careció de gol. No aprovechó ninguna de sus ocasiones en Villa Park para batir al argentino Emiliano Martínez que mantuvo la portería a cero.

El equipo de Dean Smith, en el ecuador de la tabla, sin nada en juego, sin altas aspiraciones y lejos del descenso, resistió a los intentos de dominio de su rival.

El empate resultó insuficiente para el Everton, octavo en la tabla, fuera de Europa aunque igualado a puntos con el Tottenham, séptimo, a falta de tres jornadas para el final.