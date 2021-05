EE.UU. vincula el fin de expulsiones en la frontera a la evolución de la pandemia

EFE/EPA/GRAEME JENNINGS / POOL

Washington, 13 may (EFE).- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, vinculó este jueves el final de las expulsiones de inmigrantes en la frontera con México a la evolución de la pandemia por coronavirus.

En una comparecencia en el Senado, Mayorkas dijo este jueves que las expulsiones se mantendrán hasta que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomienden levantar la norma que las impuso para evitar la propagación de la pandemia.

Mayorkas fue interrogado durante una audiencia ante el Comité sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado sobre dicha norma, el Título 42. Se trata de una disposición emitida por los CDC en marzo de 2020 durante la Administración de Donald Trump (2017-2021) y que el Gobierno de Joe Biden ha mantenido en vigor.

"No es una herramienta de la inmigración, es una herramienta de la salud pública", puntualizó el funcionario, quien apuntó que es "jurisdicción" de los CDC analizar el "imperativo de salud pública y tomar esa decisión".

El secretario de seguridad detalló que bajo esa norma el "100 %" de las familias y los adultos solteros que crucen la frontera de forma irregular están "sujetos a la expulsión", a excepción de aquellos con vulnerabilidades, como los menores de edad.

Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), 178.120 indocumentados cruzaron la frontera en abril pasado, la cifra más alta para ese mes registrada desde 2000 y que reflejó además un incremento del 3 % respecto a marzo.

Los datos oficiales mostraron una baja en la cantidad de menores de edad que entraron solos al país, que pasó de 18.960 en marzo a 17.171 en abril.

Respecto a las cifras de inmigrantes interceptados en el linde, Mayorkas admitió que "probablemente incluya una gran cantidad de duplicidades", al advertir que muchas de las personas expulsadas bajo el Título 42 regresan a territorio estadounidense y son devueltas nuevamente.

Además, Mayorkas defendió la decisión del Gobierno de Biden de suspender el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con El Salvador, Guatemala y Honduras firmado por el Gobierno de Trump, el cual permitía deportar a inmigrantes a estos países.

El funcionario señaló que "no había nada seguro en ellos", ya que considerar a Honduras, por ejemplo, como un “tercer país seguro” para alguien que huye de la persecución en Guatemala es "empíricamente incorrecto".

Durante su comparecencia, el encargado de la seguridad y la inmigración en el país se quejó de que el Gobierno de Trump no hizo "nada" para abordar las olas de inmigrantes que surgen "periódicamente" y definió la inmigración como un desafío "dinámico" que EE.UU. ha enfrentado durante muchos años.