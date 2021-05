EEUU dice que vacunados pueden sacarse la mascarilla en la mayoría de sitios y viajar

FOTO DE ARCHIVO: Myrna Warrington, de 72 años, recibe la vacuna contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) de manos de la enfermera Stephanie Ciancio en la escuela secundaria india de Menominee, en Wisconsin, Estados Unidos. 28 de enero de 2021. REUTERS/Lauren Justice/

Por David Shepardson

(Reuters) -Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron el jueves que las personas con todas las dosis de vacunas no necesitan usar mascarilla en el exterior y pueden evitar usarlas en la mayor parte de espacios interiores, una guía que la agencia dijo permitirá que la vida comience a retomar la normalidad.

Los CDC también dijeron que las personas completamente vacunadas no necesitan practicar el distanciamiento físico en la mayoría de los lugares. La agencia espera que la orientación estimule a más estadounidenses a vacunarse.

El presidente Joe Biden apareció en la Casa Blanca para hacer declaraciones sin mascarilla. "Creo que es un gran hito, un gran día", dijo.

"Si estás completamente vacunado y puedes quitarte la mascarilla, has ganado el derecho de hacer algo por lo que los estadounidenses son conocidos en todo el mundo: saludar a los demás con una sonrisa", añadió, esbozando una breve sonrisa.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, afirmó que la nueva guía, apenas dos semanas después de su actualización más reciente, se basó en una fuerte reducción de los casos, la expansión de las vacunas a las personas más jóvenes y su eficacia contra las variantes del coronavirus.

"Nos guiamos por la ciencia", dijo Walensky.

Biden se quitó la mascarilla durante una reunión con legisladores, dijo a periodistas la senadora republicana Shelly Moore Capito.

Algunos periodistas que cubren la Casa Blanca también se quitaron las mascarillas.

Los CDC habían enfrentado críticas, incluso de funcionarios de salud pública, por haber sido demasiado cautos en su orientación. Los críticos han dicho que las personas necesitan ver más beneficios de vacunarse en términos de volver a sus actividades normales.

"En las últimas dos semanas, hemos visto más datos que muestran que estas vacunas funcionan en el mundo real, resisten las variantes y las personas vacunadas tienen menos probabilidades de transmitir el virus", dijo la agencia en un comunicado de prensa.

"Necesitábamos tomarnos el tiempo para revisar todo el conjunto de pruebas para hacerlo bien, y así es como llegamos a esta decisión", agregaron.

La nueva guía dice que los estadounidenses vacunados pueden reanudar todos los viajes, no necesitan estar en cuarentena después de viajes internacionales y no necesitan hacerse la prueba de COVID-19 si se exponen a alguien que es COVID-19 positivo pero asintomático. Sin embargo, aún enfrentan algunas restricciones de viajes internacionales, incluidos los no esenciales a Canadá.

La orientación revisada es un paso importante hacia el regreso a la vida de antes de la pandemia, pero la agencia aún recomienda que las personas vacunadas usen mascarillas en aviones y trenes, y en aeropuertos, transporte público y en lugares como hospitales y consultorios médicos.

(Reporte de David Shepardson, Reporte adicional de Steve Holland en Washington y Julie Steenhuysen en Chicago, Editado en Español por Manuel Farías)