Ecuatoriano Estrada le da el triunfo a Toluca sobre Cruz Azul en cuartos

El jugador de Toluca Michael Estrada reacciona durante un partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Toluca (México), 12 may (EFE).- Con el penalti convertido por el ecuatoriano Michael Estrada en los primeros minutos del segundo tiempo, Toluca venció este miércoles a Cruz Azul por 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2021 del fútbol mexicano.

De manera sorpresiva el peruano Juan Reynoso dejó en el banquillo a dos de sus bujías ofensivas, el goleador uruguayo Jonathan Rodríguez y el centrocampista Orbelín Pineda y cuando se vio en desventaja, su equipo no tuvo contundencia y perdió la racha de 19 partidos seguidos sin perder, 15 en el Clausura y cuatro en la Liga de Campeones de Concacaf.

En su estadio, el Toluca del entrenador argentino Hernán Cristante salió a buscar el partido y dominó en el inicio, pero luego los Azules equilibraron el duelo.

En el minuto 27 el argentino Pedro Alexis Canelo convirtió un penalti luego de una falta en el área del paraguayo Juan Escobar, y le dio al Toluca una ventaja que perdió en el 34, cuando el argentino Guillermo Fernández hizo un elegante gol al ángulo a pase de Roberto Alvarado.

Cruz Azul sintió la falta del "Cabecita" Rodríguez y de Pineda en el cierre de la mitad inicial; el argentino Walter Montoya y Roberto Alvarado dejaron ir jugadas que pudieron poner delante el equipo, más faltó buen tino en el disparo.

Estrada convirtió un penalti en el 52 y aseguró la victoria para Toluca que entró a la liguilla después de terminar undécimo de la tabla y eliminar en la repesca al campeón León.

La última parte del encuentro, ya con Rodríguez y Pineda en la cancha fue de dominio de Cruz Azul, pero no lo reflejó en el marcador, con lo que el equipo mantuvo su tendencia de bajar el rendimiento en los partidos cruciales, lo cual lo tiene sin un título de liga en más de 23 años.

Cruz Azul recibirá a Toluca el sábado en el Estadio Azteca obligado a ganar sin permitir más de un gol porque en ese caso su victoria tendría que ser por diferencia de dos anotaciones o más.

Este miércoles el Puebla, tercero de la tabla, visitará al Atlas, séptimo y en la jornada de jueves el América del estratega argentino Santiago Solari visitará al Pachuca y el Monterrey de Javier Aguirre al Santos Laguna.