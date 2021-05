Colonial reactiva operación de oleoducto tras ciberataque

(Bloomberg) -- El oleoducto más grande de Estados Unidos reactivará su servicio, tras recuperarse de un ataque cibernético que hizo subir los precios de los surtidores y provocó escasez de combustible en toda la costa este de EE.UU.

El Colonial Pipeline, una fuente clave de gasolina y diésel para el área de Nueva York y el resto de la costa este, comenzó este miércoles a reanudar los envíos de combustible alrededor de las 5 p.m., dijo en un comunicado la compañía operativa con sede en Alpharetta, Georgia. Sin embargo, no está claro cuánto tardarán los suministros en volver a la normalidad. La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo que se necesitarían días para restaurar completamente los suministros después de la reactivación, y Colonial advirtió que el ducto podría volver a caer de vez en cuando mientras esté en proceso de reiniciarse.

“La reanudación de los flujos es el comienzo, pero la carrera para reabastecer logísticamente las estaciones de servicio minoristas es el siguiente paso”, dijo Michael Tran, analista de RBC Capital Markets. “El reinicio del oleoducto Colonial es el comienzo del fin de la crisis, no el final”.

La noticia se produjo al tiempo que el combustible se acababa en estaciones desde Florida hasta Virginia después de que Colonial se viera obligado a desconectar los sistemas el 7 de mayo. En algunas partes del sur de Estados Unidos, tres de cada cuatro gasolineras no tenían combustible hasta el miércoles, mientras que en Washington, DC , los coches se alineaban en largas filas mientras esperaban a llenarse. Los precios de las bombas de Estados Unidos han superado los US$3 por galón por primera vez en seis años. Colonial bombea diariamente alrededor de 2,5 millones de barriles, una cantidad que supera el consumo total de petróleo de Alemania.

La interrupción resalta cuán vulnerable se ha vuelto el sistema de suministro de combustible de Estados Unidos a raíz del aumento de los ataques a la infraestructura energética por parte de hackers en los últimos años. Colonial es solo el ejemplo más reciente de infraestructura crítica que está siendo atacada por ransomware. Los piratas informáticos intentan cada vez más infiltrarse en servicios esenciales como redes eléctricas y hospitales.

Nota Original:Biggest U.S. Gasoline Pipeline Restarts After Cyberattack (2)

