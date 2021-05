Colombia.- El acusado de agredir sexualmente a una menor en un garaje de Lugo acepta cuatro años de prisión

13/05/2021 Juicio contra un acusado de agredir sexualmente a una menor en un garaje de Lugo POLITICA GALICIA ESPAÑA EUROPA LUGO JUSTICIA



LUGO, 13 (EUROPA PRESS)



Un joven de nacionalidad colombiana acusado de agredir sexualmente a una menor en un garaje de Lugo el día de Año Nuevo de 2020, ha aceptado una pena de cuatro años de prisión.



De esta forma, ve rebajada la pena que requerían inicialmente la Fiscalía y la acusación particular de nueve años a menos de la mitad. Además, no podrá aproximarse a menos de 100 metros de la menor durante los próximos 10 años y deberá abonar una indemnización de 9.000 euros.



El acuerdo entre las partes también contempla que una vez cumplida la mitad de la condena, dos años --de los que ya lleva más de uno en la prisión de Bonxe--, se le expulsará del país y no podrá regresar a España en un plazo de 5 años.



El juicio quedó visto para sentencia en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, por unos hechos que ocurrieron sobre las 5,30 horas del 1 de enero de 2020, cuando el procesado, "aprovechándose del estado de intoxicación etílica y sumisión química en el que se encontraba la menor", a la que se había topado en la vía pública en las inmediaciones de la Plaza Mayor de Lugo la dirigió a un garaje apartado.



El hombre, que reconoció los hechos, "la agarró por el cuello" y "le tapó la boca" situándose encima de ella "mientras le quitaba la ropa y le pegaba en la cara". Además, comenzó a "tocarle los pechos y la vagina" y a "intentar penetrarla vaginalmente", aunque no logró este último propósito.



En ese momento, fue sorprendido por un viandante que escuchó gritar a la menor, que sufrió lesiones a consecuencia de los hechos. Al día siguiente el varón fue detenido y ese mismo día se acordó su ingreso en prisión provisional.



La abogada del procesado, Fernanda López, ha explicado que una vez que cumpla la mitad de la condena, de esos cuatro años, se "sustituirá por expulsión" del país el resto de pena. La letrada ha aclarado que se trataba de una "conformidad" y que la expulsión supondrá que tiene que volver a su país de origen, Colombia, "y no puede volver a entrar en territorio español en cinco años".