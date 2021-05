China.- Un condado chino prohíbe fiestas de cumpleaños y otras celebraciones en pos de la frugalidad

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El condado chino de Funing, en la provincia de Yunnan, ha prohibido las fiestas de cumpleaños, las inauguraciones de casas, así como otras celebraciones, siguiendo así las sugerencias de frugalidad del Gobierno central.



Además, el condado también limitará a 200 yuanes (cerca de 26 euros) el valor de los regalos que se hagan en las bodas y obligará a que los funerales no se extiendan más de tres días.



Esta normativa se aplicará a todos los miembros del Partido Comunista, así como a los funcionarios públicos y los gobiernos de los pueblos y aldeas, ha recogido 'South China Morning Post'.



Esta nueva legislación va en consonancia con la propuesta que hizo el Gobierno de China en 2016 para "simplificar las bodas y funerales" y alcanzar así una sociedad más "civilizada y limpia".



Es tradición del país asiático que los invitados ofrezcan regalos y dinero a los novios o a las familias de los fallecidos pero, en ocasiones, estos obsequios han camuflado sobornos, ha recordado el citado medio.



Con esta nueva normativa, los altos cargos y servidores públicos estarán obligados a informar al Gobierno de las características del evento, como la hora, el lugar, el aforo y el coste de la organización. Toda esta documentación deberá entregarse antes de que se sobrepasen los diez días desde la celebración.



RESTRICCIONES EN AFORO Y COSTE



Bajo el marco de la nueva ley, un banquete de bodas no podrá superar las 20 mesas ni los 200 invitados, y el precio del cubierto deberá también permanecer por debajo de los 50 yuanes (casi 6,5 euros), en caso de que se celebre en un restaurante, o de 300 yuanes (38 euros) si se hace en una vivienda. Por otro lado, el número de vehículos que se utilicen en el evento no podrá ser superior a diez.



Las bodas y funerales son considerados en China como indicadores de estatus social del anfitrión, y desde hace tiempo el Gobierno del país asiático ha puesto el foco sobre la extravagancia de estos.