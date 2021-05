China diagnostica 9 nuevos positivos, todos provenientes del extranjero

Los ancianos descansan en la calle mientras cuidan a los niños en Pekín, China. EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 13 may (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático detectó 9 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles, todos ellos detectados a viajeros provenientes de fuera de las fronteras de la China continental.

Estos 9 casos se detectaron en las áreas metropolitana de Shanghái (este, 2) y Tianjin (noreste, 1), y en las provincias de Cantón (sureste, 2), Mongolia Interior (norte, 1), Shandong (este, 1), Sichuán (centro, 1) y Shanxi (centro, 1).

Se trata del primer día desde el pasado día 8 en el que la estadística de nuevos contagios queda en un solo dígito en China, que no ha informado de contagios locales desde el pasado 21 de abril.

Por otra parte, las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 14 nuevas infecciones asintomáticas (todas ellas, "importadas"), aunque Pekín no las incluye como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.

El total de este tipo de infecciones en observación es de 317, de las que 311 proceden de otros territorios.

Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad detalló que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del miércoles), se dio de alta a 20 pacientes tras superar con éxito la covid-19, mientras que uno entró en estado de gravedad.

De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 291, uno de los cuales se encuentra grave.

Según las cuentas de la institución, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 90.808 personas en el país, entre las que 85.881 han logrado sanar y 4.636 fallecieron.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 1.013.232 contactos cercanos con infectados, de los cuales 5.489 continúan en observación.