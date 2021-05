Chad.- El Gobierno de transición de Chad dice que el proceso de diálogo tendrá lugar "probablemente en un trimestre"

Un ministro pide a los rebeldes del FACT que entreguen las armas de cara a un proceso de contactos



El Gobierno de transición de Chad ha afirmado este jueves que el proceso de diálogo que reclaman la oposición y las organizaciones civiles tendrá lugar "probablemente en un trimestre", ante las críticas contra el Consejo Militar de Transición (CMT) instaurado tras la muerte en abril del entonces presidente, Idriss Déby, en combates con los rebeldes.



El ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo, Abdraman Koulamallah, ha destacado en una entrevista concedida al portal chadiano de noticias Tchad Infos que para la celebración de este proceso son necesarios "preparativos" sin especificar.



"Probablemente, en un trimestre tendrá lugar este foro", ha señalado, antes de agregar que los preparativos serán organizados por una comisión tripartita integrada por el Gobierno, los partidos y la sociedad civil, si bien por el momento no ha trascendido el formato de la misma.



En este sentido, Koulamallah ha hecho hincapié en que "si los actores políticos se entienden, podrán proponer en el foro un calendario, una agenda o una estructura para dirigir el foro", antes de recalcar que "el Ejército es una institución neutral".



"No puede entrar en un debate político", ha señalado el portavoz del Ejecutivo, quien ha incidido en que "sólo podrán participar en el foro personas que acepten la idea de que el mismo tenga unas condiciones máximas y cercanas a las preocupaciones de nuestros compatriotas".



Koulamallah no se ha pronunciado sobre las declaraciones de los rebeldes del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) sobre su disponibilidad a un diálogo, si bien el portavoz del CMT, Azem Bermandoa, ha rechazado categóricamente esta opción y ha dicho que no se negociará con "los que están al margen de la ley".



En este sentido, el ministro de Reconciliación Nacional y Diálogo de Chad, Acheick Ibn Oumar, ha reclamado a los rebeldes que entreguen las armas de cara a un inicio de las negociaciones y ha manifestado que la Unión Africana (UA) se ha comprometido a transmitir este al FACT.



"Una misión de la UA debía entregar a este grupo un mensaje en el que se le instaba a deponer las armas y regresar a la mesa de negociaciones para formular soluciones constructivas y pacíficas para salir de la crisis", ha resaltado Ibn Oumar, un líder opositor, en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Sputnik.



Por otra parte, ha reiterado las denuncias de Yamena de que el FACT cuenta con apoyo extranjero. "El grupo tiene gran cantidad de armas y equipos militares que se usan por primera vez en el campo de batalla. Además tienen gran experiencia en el manejo de ese arsenal", ha zanjado.



Las declaraciones desde el Ejecutivo de transición llegan después de que la coalición de organizaciones civiles Wakit Tama (Ha llegado la hora) convocara nuevas movilizaciones el 19 de mayo contra el CMT, en el marco de las protestas contra la junta militar y para exigir la entrega del poder a las autoridades civiles.



Younous Mahadjir, vicepresidente de la Unión de Sindicatos de Chad --integrado en la coalición--, denunció el miércoles el "retorno a los viejos métodos" por parte de las nuevas autoridades y ha pedido que la población se organice para marchar "pacíficamente" contra el CMT, liderado por Mahamat Idriss Déby, hijo del fallecido presidente.



El CMT anunció a finales de abril el nombramiento de un gobierno de transición integrado por varios opositores, incluido un Ministerio de Reconciliación Nacional y Diálogo, a cargo de Acheikh ibn Oumar, un antiguo señor de la guerra y exministro de Hissène Habré, además de exasesor de Déby.



La muerte de Déby --quien estuvo en el poder desde 1990, tras encabezar un golpe de Estado que derrocó al dictador Hissène Habré-- en plena ofensiva del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) supuso un duro golpe para la estabilidad del país y de la región, debido a la importancia del país en la lucha contra el terrorismo internacional en el Sahel y la cuenca del lago Chad.