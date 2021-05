Casi el 60 % de los chilenos no sabe a cuántos cargos se vota en los megacomicios

Fotografía que muestra carteles electorales el 11 de mayo de 2021 previo a las mega elecciones que se celebrarán entre el 15 y el 16 de mayo, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 13 may (EFE).- El 57 % de los chilenos no tiene claro cuántos cargos se elegirán en los megacomicios de los próximos 15 y 16 de mayo, en los que se votará a los constituyentes que redactarán una nueva Carta Magna y a los candidatos de las elecciones municipales y regionales, reveló este jueves una encuesta.

Según el estudio, realizado por la consultora Ipsos, solamente un 43 % demostró saber que durante estos comicios se votará para elegir a cuatro cargos públicos, una cifra que en los jóvenes menores de 35 años disminuye al 31 %.

El resto, un 57 %, no tenía claro cuántos cargos se eligen y de ellos un 32 % afirmó que no sabía cuántos puestos se votan y un 25 % se equivocó en su respuesta sobre el número de puestos que se definirán en las urnas, según la encuestadora, que entrevistó a 600 chilenos en mayo de 2021.

Este fin de semana, más de 14 millones de chilenos podrán participar en una de las votaciones más importantes desde el retorno a la democracia en 1990, en las que se elegirá a un total de cuatro cargos: alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.

La saturación en la oferta de candidatos, casi 17.000 postulantes en total, y lo inédito de los comicios, en los que se elegirá a los futuros 155 redactores de la nueva Constitución, mantienen un clima de incertidumbre en cuanto a resultados y participación.

A esto, agregó Alejandra Ojeda, gerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile, se le añade "la mayor desagregación en pactos, producto de un escenario político más segmentado" y la elección de un cargo nuevo, el de gobernador regional.

Sobre la participación, un 42 % de los chilenos aseveró que tiene completa seguridad de que sí votará en las próximas elecciones, mientras que un 12 % afirmó que no acudirá a las urnas.

El porcentaje de participación, que no ha superado más del 50 % desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, a excepción del plebiscito del pasado octubre (50,9 %), es una de las grandes incógnitas de estas elecciones, que se celebran en plena pandemia de la covid-19.

Sobre esto, un 58 % de los encuestados cree que el porcentaje de chilenos que acudirán a las urnas será "menor al esperado" debido a la crisis sanitaria, que ya obligó a posponer la votación de abril a mayo.

En las elecciones constituyentes, que se hicieron posibles gracias al inédito referéndum del pasado octubre y al empuje de las masivas protestas sociales que comenzaron en 2019, se elegirá a los 155 redactores de la nueva Carta Magna que sustituirá a la actual, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

No hay encuestas que anticipen el resultado de la elección constituyente por su carácter inédito, la gran cantidad de candidatos y las dificultades para la toma de muestras.

En cuanto a las regionales, se escogerá a 16 gobernadores, y sobre las municipales, se votará a los alcaldes y concejales de las 346 comunas (barrios) del país.