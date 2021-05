Brasil.- Lula derrotaría a Bolsoaro en las próximas elecciones brasileñas de 2022, según una encuesta

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) ganaría al actual presidente, Jair Bolsonaro, en las próximas elecciones del país con un amplio margen, según una encuesta divulgada por Datafolha.



Si Lula fuera el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) obtendría un 41 por ciento de los votos en la primera vuelta de los comicios convocados para el año que viene, mientras que Bolsonaro se haría con el 23 por ciento, según las cifras que recoge esta encuesta.



No obstante, ya en una eventual segunda vuelta, el expresidente se alzaría con el 55 de los sufragios, frente al 32 por ciento que aglutinaría Bolsonaro.



Lula y Bolsonaro aparecen como los grandes favoritos, ya que el resto de candidatos está a una distancia lejana respecto a ellos dos, con el exministro de Justicia Sergio Moro consiguiendo un 7 por ciento, el laborista Ciro Gomes un 6 por ciento y el presentador de televisión de centro derecha Luciano Huck un 4 por ciento.



Más atrás se quedarían el gobernador de São Paulo, Joao Doria, el ex ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta y el empresario João Amoedo.



Otra de las conclusiones que se desprenden de la encuesta es que Bolsonaro es el candidato que registra un índice de rechazo más alto, ya que el 54 por ciento de los encuestados aseguran que no lo votarían bajo ningún concepto, casi veinte puntos porcentuales por arriba de Lula, a quien el 34 por ciento no votarían de ninguna manera.



Para la encuesta, Datafolha entrevistó a 2.071 personas en todo el país el 11 y 12 de mayo, y el estudio cuenta con un margen de error del 2 por ciento.



La popularidad del expresidente Lula se ha visto catapultada después de la decisión del Tribunal Supremo Federal que confirmaba la anulación de las sentencias dictadas contra el exlíder del Partido de los Trabajadores (PT). Tras esta decisión, Bolsonaro asumió que Lula será candidato en 2022, aunque por el momento este ha declinado confirmar la postulación, ha dejado entrever que sería una posibilidad.



De hecho, el partido de Lula, el PT, ha celebrado los resultados de esta encuesta, y a través de su cuenta de Twitter, su presidenta, Gleisi Hoffman, ha asegurado que "Datafolha lo confirma: Brasil volvió a tener esperanza en la reconstrucción del país con crecimiento y justicia social, como fue durante los gobiernos de Lula.



"La encuesta también confirma que no se puede seguir con Bolsonaro, es hora de luchar por la vida de la gente, con humildad y fe en el futuro", ha precisado.