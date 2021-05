Bitcóin bajo US$50.000, Musk califica de ‘loco’ uso de energía

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, redobló sus ataques a los requisitos de energía del bitcóin, calificando de “locas” las recientes tendencias de consumo.

Musk publicó en Twitter un gráfico de la Universidad de Cambridge que muestra que el consumo de electricidad del bitcóin se ha disparado este año. Es el segundo día que critica a la minería de criptomonedas por el uso de combustibles fósiles y se produce después de un anuncio de que Tesla suspendería las compras de automóviles con bitcóines.

El giro de uno de los creyentes más estrepitosos de las criptomonedas tomó a los inversionistas por sorpresa e hizo que los precios se desplomaran de forma generalizada. El bitcóin se hundía 10% en las primeras operaciones en Estados Unidos, situándose por debajo de los US$50.000. El operador de intercambio Coinbase Global Inc. cayó 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado y otros tokens como ether y dogecóin se desplomaron.

“El bitcóin también es una manifestación del valor de internet y, por lo tanto, es lógico que las redes sociales y el culto a las celebridades tengan, y sigan teniendo, un efecto en la demanda”, dijo Stephen Kelso, jefe de mercados de ITI Capital.

La minería del token consume 66 veces más electricidad que a fines de 2015, según un reciente informe de Citigroup Inc.

Musk señaló el miércoles que Tesla podría aceptar otras criptomonedas si consumen menos energía, y dijo que la compañía no venderá los bitcóines que poses.

No está claro qué motivó la decisión y Musk y Zachary Kirkhorn, director financiero de Tesla, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico. Kirkhorn sumó en marzo el título irónico de “Maestro de la moneda”, según un documento regulatorio.

Aun así, los tuits de Musk plantean preguntas sobre el atractivo del bitcóin como inversión en un momento en que las empresas institucionales expresan cada vez su preocupación por el cambio climático y los problemas ambientales.

“¿Seguramente habría hecho su diligencia antes de aceptar bitcóin?” dijo Nic Carter, socio fundador de Castle Island Ventures, y una voz destacada entre los defensores del uso de la energía del bitcóin. “Es muy extraño y confuso ver este rápido cambio”.

La decisión de Musk en febrero de comprar US$1.500 millones en bitcóines y planificar aceptar la moneda como forma de pago ha sido un catalizador importante en el mercado alcista de las criptomonedas. A los ojos de los analistas, ayudó a agregar legitimidad al token y a introducir nuevos inversionistas.

Los tuits de Musk sobre las criptomonedas a menudo han sido una broma, y su atención hacia el dogecóin llevó al token que nació como una broma a masificarse. En el pasado, bromeó con ser el “Dogefather“ (padre de Doge) y el martes tuiteó: “¿Quieres que Tesla acepte a Doge?”

Nota Original:Bitcoin Falls Below $50,000 as Musk Calls Energy Use ‘Insane’

