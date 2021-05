Biden no considera excesiva la reacción de Israel frente a los palestinos

EFE/EPA/T.J. Kirkpatrick / POOL

Washington, 13 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no cree que Israel esté reaccionando de forma excesiva frente a los palestinos durante la escalada del conflicto en Oriente Medio, que deja hasta el momento 87 muertos en la Franja de Gaza y 7 israelíes fallecidos.

Así lo expresó Biden este jueves en respuesta a una pregunta de un periodista sobre si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está haciendo suficiente para detener la violencia en la región.

Tras contestar que no ve una reacción excesiva "significante", Biden subrayó que "la cuestión es cómo llegan a un punto en que haya una reducción importante de los ataques, especialmente de los ataques con cohetes, que se están disparando de forma indiscriminada contra centros urbanos".

El mandatario de EE.UU. habló el miércoles por teléfono con Netanyahu para transmitirle su apoyo "sin fisuras" a la seguridad de Israel.

Asimismo, Biden expresó su respaldo "al derecho de Israel a defenderse a sí mismo y a su pueblo, al tiempo que protege a los civiles", según un comunicado de la Casa Blanca.

La que es la peor escalada de violencia entre palestinos e israelíes de los últimos siete años se extiende ya por diferentes ciudades.

El Ejército israelí movió este jueves más tropas a la frontera con Gaza ante una posible operación terrestre dentro de la franja, mientras continúa el disparo masivo de cohetes de las milicias del interior del enclave y los bombardeos israelíes.