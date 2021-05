Barcelona, a por el liderato en manos de su archirrival, Emelec

En la imagen, jugadores del Barcelona de Ecuador. EFE/ Marcos Pin/POOL/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 13 may (EFE) .- El equipo guayaquileño Barcelona saldrá el próximo domingo contra 9 de Octubre en busca de la victoria y por recuperar el liderato, siempre y cuando su archirrival, Emelec, sufra una derrota en la disputa de la duodécima fecha de la primera fase de la Liga Pro en Ecuador.

Mientras Emelec está con 23 puntos, Barcelona se ubica segundo con 21, en una puja apretada por ganar la primera fase, cuyos premios incrementan el interés de los cuadros por ganarla.

La primera fase del torneo comprende quince fechas y, al final de la misma, el primero recibirá un billete de finalista para disputar el título de la actual temporada contra el ganador de la segunda fase. Además, el primero de cada fase se hará acreedor a un billete local para la fase de Grupos de la Copa Libertadores de 2022.

Emelec hará de local contra uno de los colistas del torneo, Guayaquil City, ambos con la urgencia de ganar, Emelec para sostenerse en el primer puesto y el City para zafarse del penúltimo lugar, que al final de la temporada castigará con la pérdida de la categoría para 2022.

Barcelona también saldrá por la victoria como único aliciente de la sorpresiva derrota del martes pasado en La Paz por 2-0 a manos del colista del Grupo C de la Libertadores, el boliviano The Strongest.

Barcelona y Emelec tienen un partido pendiente, entre ellos, también denominado "Clásico del Astillero", por la participación de ambos en los torneos de la Conmebol, junto a Independiente del Valle, que esta tercero, con 19 puntos, y un partido pendiente contra Universidad Católica.

Por su parte, Independiente, que cumple una irregular campaña en la Libertadores, mantendrá la atención en el torneo local donde tiene más opción de ganar la fase, visitará el próximo sábado a Olmedo, antepenúltimo de la clasificación.

Los tres partidos alcanzan el más alto nivel de expectativa local, sin descuidar a Mushuc Runa, Liga de Quito y Macará, que ocupan del cuarto al sexto puesto, con 18 puntos cada uno.

Mushuc Runa visitará a Deportivo Cuenca, que esta undécimo con 12 unidades; Liga recibirá al popular Aucas (10 puntos) y Macará visitará al Manta FC (14), que en la reciente fecha goleó por 0-3 a domicilio del Guayaquil City.

Programa de partidos por la duodécima fecha de la primera fase:

. Viernes: Deportivo Cuenca-Mushuc Runa.

. Sábado: Emelec-Guayaquil City; Universidad Católica-Delfín y Olmedo-Independiente del Valle.

. Domingo: 9 de Octubre-Barcelona; Liga de Quito-Aucas y Manta FC-Macará.

. Lunes: Técnico Universitario-Orense.