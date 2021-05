Actor mexicano Diego Boneta compara a Maradona con Luis Miguel

BUENOS AIRES, 13 mayo (Reuters) - Diego Maradona y Luis Miguel comparten ciertas similitudes, dijo el actor mexicano Diego Boneta a Dalma Maradona, la hija del exastro del fútbol argentino, en un programa de radio.

Boneta, quien interpreta a Luis Miguel en una exitosa serie sobre la vida del cantante mexicano en Netflix, dijo que siempre hablaba de eso con el actor argentino César Bordón, que actúa como el mánager Hugo López.

"Yo no conocí a tu papá, Dalma, y no hay nadie o pocas personas que lo conozcan tan bien como tú, y sí se me hace que hay bastantes similitudes entre ellos. Esto lo hablábamos mucho con César Bordón", dijo Boneta el miércoles al programa de radio "Día Perfecto", de la radio Metro de Buenos Aires.

Ante este comentario, Dalma Maradona, que es actriz y trabaja en el programa de radio, coincidió y agregó: "Sí, la locura que generaban".

El ídolo de fútbol murió a fines de noviembre del año pasado y conmocionó Argentina, donde era adorado.

Cuando la hija de Maradona le preguntó sobre el desafío que le representó interpretar al cantante, el actor mexicano dijo que su trabajo fue más allá de una personificación.

"Es convertirme en Luis Miguel. Al final de la primera temporada hablaba con él sin darme cuenta", dijo Boneta, que también se refirió a la exitosa recepción de la serie.

"Es el primer proyecto que produzco y en el que estoy tan involucrado. Es una sorpresa enorme porque no nos esperábamos este éxito", agregó.

La segunda temporada de "Luis Miguel: La Serie", en la que el cantante continúa la búsqueda desesperada de su madre mientras sigue su meteórico ascenso profesional, se estrenó el 18 de abril en Netflix.

