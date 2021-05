4-3. Tigres dejan a Reales con la undécima derrota consecutiva

En la imagen un registro de Michael Fulmer, lanzador cerrador de los Tigres de Detroit, quien logró su segundo salvamento de la temporada al adjudicarse el triunfo de su equipo 4-3 sobre los Reales de Kansas City. EFE/CJ Gunther/Archivo

Detroit (EEUU), 13 may (EFE).- El relevista Michael Fulmer silenció a los Reales en la novena entrada para su segundo salvamento, y los Tigres de Detroit vencieron 4-3 a Kansas City, que sufrió la undécima derrota consecutiva, la peor racha perdedora que hay actualmente en las Grandes Ligas.

Detroit llegó al noveno episodio con ventaja de 4-1, pero Kansas City timbró en dos ocasiones ante Gregory Soto con un rodado de su compatriota, el primera base Carlos Santana, y un sencillo productor del receptor venezolano Salvador Pérez.

Fulmer entró para relevar a Soto y dominó al jardinero derecho cubano Jorge Soler con elevado y ponchó al guardabosque izquierdo Andrew Benintendi con el último "out" del partido.

Antes de iniciar la racha perdedora, los Reales eran líderes de la División Central de la Liga Americana, pero ahora tienen marca perdedora de 16-20.

El abridor Spencer Turnbull (2-2) admitió una carrera y seis imparables en seis entradas y un tercio por Detroit. Otorgó una base por bolas, ponchó a siete y golpeó a un bateador que ayudó a los Tigres a firmar la barrida en la serie de tres enfrentamientos.

El abridor Daniel Lynch (0-2) concedió cuatro anotaciones, tres limpias, en la segunda entrada y dejó el juego con dos outs en el tercer episodio.

Turnbull dejó el juego luego del sencillo de Nicky Lopez con un out en el séptimo episodio. Alex Lange ingresó y retiró a Whit Merrifield en jugada de selección.

Pero luego otorgó pasaporte a Santana y Pérez llegó a batear representando la carrera del empate, pero fue dominado con rodado para acabar la entrada.

Los Reales colocaron nuevamente la carrera del empate en la caja de bateo con un out en el octavo episodio, pero el relevista dominicano José Cisnero ponchó al tercera base Hunter Dozier y al jardinero central Michael A. Taylor.

Los Tigres anotaron todas sus carreras en la segunda entrada, incluida la que aportó el veterano venezolano Miguel Cabrera, que se fue de 3-2, por conducto de los sencillos del segunda base puertorriqueño Willi Castro, Jacoby Jones y Robbie Grossman, así como el elevado de sacrificio del novato Akil Baddoo.