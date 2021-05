125-107. Doncic acerca a los Mavericks a playoffs y los Pelicans quedan eliminados

Dallas (EE.UU.), 12 may (EFE).- El base esloveno Luka Doncic aportó este miércoles 33 puntos y ocho rebotes con ocho asistencias para la victoria fácil de los Dallas Mavericks por 125-107 sobre los New Orleans Pelicans.

La victoria acercó a los Mavericks a un puesto directo a los 'playoffs' dentro de la Conferencia Oeste, mientras que la derrota dejó eliminados a los Pelicans de estar en el torneo de entrada y despedirse de los 'playoffs'.

Además de Doncic, el pívot letón Kristaps Porzingis, que regresó recuperado de los problemas de rodilla que le habían impedido jugar los partidos anteriores, agregó 19 tantos.

Los Mavericks (41-29) pueden hacerse con al menos el sexto puesto de la Conferencia Oeste con una victoria en cualquiera de sus dos partidos restantes de temporada regular de visitantes contra un par de equipos eliminados de los playoffs ante los Toronto Raptors y Minnesota Timberwolves.

Dallas también evita el torneo de play-in con una derrota de Los Angeles Lakers.

Los Pelicans fueron eliminados de la postemporada mientras jugaban sin cuatro titulares.

El base Lonzo Ball recibió un rasguño con el dedo pulgar derecho torcido, uniéndose al alero Zion Williamson (mano izquierda rota), el ala-pívot Brandon Ingram (tobillo izquierdo torcido) y el pívot neozelandés Steven Adams (dedo del pie torcido) en la línea lateral.

El base Eric Bledsoe y el pívot Jaxson Hayes anotaron 15 puntos cada uno como líderes de los Pelicans, cuyas esperanzas se vieron muy afectadas la semana pasada cuando el club anunció que Williamson estaba fuera de forma indefinida. Williamson e Ingram han promediado un total combinado de 51 puntos por partido.

El pívot español Willy Hernangómez, que ha ido de menos a más en la temporada, a medida que recibió más minutos, volvió a ser el mejor de los Pelicans en el juego interior al conseguir un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes en los 26 minutos que disputó.

El mayor de los hermanos Hernangómez anotó 3 de 5 tiros de campo y 6 de 8 desde la línea de personal, además de repartir tres asistencias, recuperó un balón, perdió otro y cometió do faltas personales.

La eliminación de los Pelicans y la de los Timberwolves de los playoffs dejó al baloncesto español con apenas dos jugadores que estarán en la competición de los 'playoffs' como son el pívot congoleño español Serge Ibaka (Los Angeles Clippers) y el pívot Marc Gasol (Los Angeles Lakers.

El base Ricky Rubio y el ala-pívot Juancho Hernangómez, que juegan con los Timberwolves, ya están eliminados también de los ''playoffs.