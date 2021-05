0-0. Goianiense cede empate pero se mantiene líder y elimina al Palestino

José Roberto Assunção de Araujo Filho, delantero del Atlético Goianiense de Brasil, fue registrado al cabecear un balón ante los defensas del Palestino de Chile, durante un partido del Grupo F de la Copa Sudamericana, en el estadio Antonio Accioly de Goiania (Brasil). EFE/Weimer Carvalho

Goiania (Brasil), 12 may (EFE).- El Atlético Goianiense cedió este miércoles un empate 0-0 en casa frente al Palestino en partido de la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana, resultado que mantuvo al club brasileño como líder, ahora con 8 puntos, y significó la eliminación de los chilenos, que tienen uno.

Invicto, con dos victorias y dos empates, el Goianiense, dirigido por el exlateral brasileño Jorginho, campeón mundial en Estados Unidos 1994, aventaja por dos unidades al Libertad paraguayo y por cuatro al Newell's Old Boys argentino.

El Palestino, que no ha conseguido ninguna victoria ni un gol hasta ahora, sumó su primer punto, pero, a falta de dos jornadas, ya no le alcanza para superar al Goianiense y tan sólo los primeros de cada grupo avanzan a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras el empate que cedió en el estadio Antonio Accioly en la ciudad de Goiania en un partido con dos expulsiones y diez amarillas, el Goianiense ahora reza por un traspiés del Libertad, que el jueves recibirá en Asunción al Newell's Old Boys y puede despojarlo del liderato.

Presionado por la necesidad de evitar su eliminación prematura del torneo, el Palestino salió al ataque desde el primer minuto y fue el que tuvo las primera oportunidades de gol.

En el primer minuto del partido el portero Fernando Miguel tuvo que contener un cabezazo de Bruno Romo que por poco le permite al club chileno abrir el marcador y cuatro minutos después Carlos Villanueva consiguió finalizar dentro del área y casi sorprende al guardameta brasileño.

El Palestino presionó la salida del balón del Goianiense en un intento de mantenerse al ataque y dominó el partido en los primeros veinte minutos del primer tiempo.

Pero el Goianiense finalmente reaccionó y en los siguientes minutos generó al menos cinco oportunidades claras de gol.

La primera fue en el minuto 18 con un disparo del atacante Zé Roberto dentro del área pero sin puntería y dos minutos después fue el centrocampista Joao Paulo el que intentó al aprovechar un rebote desde la entrada del área.

El delantero Janderson estrelló un balón en el poste derecho del Palestino a los 23 minutos y el volante Marlon Freitas casi marca un minuto después con un cabezazo.

Janderson se convirtió en el jugador más incisivo del Goianiense en la segunda mitad del primer tiempo y tuvo otras varias oportunidades, pero en todas chocó con la defensa chilena.

El escenario cambió al comienzo del segundo tiempo con la expulsión de Willian Maranhao tras recibir dos amarillas.

Incluso con un jugador a menos, el Goianiense mantuvo el dominio, pero sin avanzar tan fácilmente como lo venía haciendo, y perdió una clara oportunidad a los 8 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro ignoró un penalti por un toque de mano chileno.

En un intento de aprovechar la ventaja numérica, el técnico del Palestino, José Luis Sierra, promovió dos sustituciones para colocar en la cancha al atacante Juan Ignacio Sánchez Sotelo y al centrocampista Bryan Carrasco.

Los cambios le dieron más poder al Palestino, que pasó a dominar el encuentro y a multiplicar sus oportunidades de gol, pero el impulso sólo le duró algunos minutos porque el volante Carlos Farías también fue expulsado por acumular dos amarillas faltando 15 minutos para el final, lo que volvió a equilibrar la disputa.

El Goianiense creció en los últimos minutos e intentó su primer triunfo en casa (tras un empate como local) pero los intentos tanto de Janderson como de Marlon Freitas fueron insuficientes.