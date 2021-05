0-0. Atlético Nacional y Nacional no se hacen daño pero hipotecan sus opciones

Jefferson Duque (d), del Nacional de Colombia, fue registrado este miércoles al disputar un balón con Guzmán Corujo, del Nacional de Uruguay, durante un partido del grupo F de la Copa Libertadores, en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Pool

Pereira (Colombia), 12 may (EFE).- Atlético Nacional y Nacional de Montevideo igualaron 0-0 este miércoles en la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores e hipotecaron sus opciones de clasificación a los octavos de final debido a que Argentinos Juniors y Universidad Católica aumentaron sus diferencias.

El partido jugado en la ciudad colombiana de Pereira debió retrasare una hora por el clima de tensión que se vive en el país en medio de violentas protestas sociales que llevaron al conjunto visitante a argumentar falta de garantías.

Ambos apelaron al juego fuerte pero el daño se lo hicieron al quedar en el fondo de la clasificación.

El conjunto colombiano perdió el segundo puesto de la zona al acumular 5 puntos, uno menos que la Universidad Católica que hoy derrotó 0-1 al líder Argentinos Juniors, que se estancó en nueve unidades, mientras que los uruguayos son últimos con dos enteros.

El encuentro se retrasó una hora luego de que los uruguayos tuvieran dificultades para desplazarse al estadio Hernán Ramírez Villegas por la protesta que protagonizaron frente a su hotel aficionados colombianos para evitar que se jugara hoy por la crisis social que vive la nación andina.

Incluso hubo un enfrentamiento entre miembros de ambos clubes en el túnel de salida a la cancha que no paso a mayores.

En ese contexto el partido estuvo marcado por el juego fuerte, una situación que se fue cocinando en la previa y que se evidenció en el sorteo cuando el capitán del 'Bolso', Gonzalo Bergessio, dijo al árbitro y al jugador 'Verdolaga' Sebastián Gómez: "Necesitamos más empatía de ellos. Somos todos compañeros".

De entrada, el equipo de Montevideo tuvo que sortear con dificultades y perdió al volante Felipe Carballo, quien salió por lesión al minuto siete y fue reemplazado por Facundo Píriz.

Los dirigidos por Alejandro Cappuccio trataron de atacar bajo el liderazgo del joven Brian Ocampo, que encabezó las incursiones que no encontraron ni en Bergessio ni a Leandro Fernández, incómodos ante la férrea línea de tres planteada por el técnico costarricense Alexandre Guimaraes.

Justamente los primeros acercamientos del 'Bolso' llegaron con dos tiros libres cobrados por Fernánez que atajó sin mayores dificultades el colombiano Aldair Quintana.

Las respuestas de los 'Verdolagas' llegaron primero con un remate del lateral Danovis Banguero y luego con un tiro de Jarlan Barrera desde la mitad de la cancha que casi coge mal posicionado al guardameta Sergio Rochet.

En la etapa complementaria, el partido se mantuvo en terreno rocoso y la tensión creció entre dos equipos que mostraron mucho juego fuerte y poca creatividad.

Los colombianos, sin mucha profundidad, trataron de asentarse en terreno contrario liderados por Andrés Felipe 'el Rifle' Andrade, que tirado por el costado izquierdo hizo mucho daño con su velocidad y habilidad para encarar.

En medio del ritmo soso y la falta de oportunidades, el partido se rompió al minuto 60 cuando Camilo Candido, lateral del conjunto uruguayo, fue expulsado por agredir a Barrera, lo que desembocó en una trifulca en la que fueron amonestados además dos jugadores del 'Decano' y uno del elenco anfitrión.

Sin embargo, el partido no cambió y, por el contrario, los colombianos perdieron el impulso con el que arrancaron la etapa complementaria.

En las últimas jugadas, volcado totalmente al ataque, el equipo de Guimaraes tuvo tres oportunidades claves que consolidaron como figura a Rochet y al fin cedieron, de nuevo, puntos como local, lo que los deja en una posición difícil si quieren clasificar a los octavos de final.

En la próxima jornada, el Bolso recibirá a la Universidad Católica, mientras que el Atlético Nacional visitará a Argentinos Juniors.