Wall Street se hunde por dato de inflación que aviva temor a aumento anticipado de tasas Fed

IMAGEN DE ARCHIVO. La bandera de Estados Unidos se ve en un edificio en Wall Street, en el distrito financiero de Nueva York, EEUU. Noviembre 24, 2020. REUTERS/Brendan McDermid

Por Medha Singh y Sruthi Shankar

(Reuters) -Los principales índices de Wall Street se hundían el miércoles, luego de un dato de inflación en Estados Unidos por encima de lo previsto que reavivó la preocupación por un aumento de tasas de interés de la Reserva Federal antes de lo esperado para combatir un eventual periodo de fuertes alzas de precios.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos registraron en abril su máximo aumento mensual en casi 12 años, ya que el auge de la demanda ante la reapertura de la economía se enfrentó a las limitaciones de la oferta.

* El Gobierno dijo que el índice IPC subyacente, que excluye los volátiles componentes de los alimentos y la energía, se disparó un 0,9% intermensual, la mayor subida desde abril de 1982. Se produjeron alzas en los precios de los vehículos usados, vivienda, tarifas aéreas, actividades recreativas, seguros de vehículos de motor y el mobiliario doméstico.

* Los mercados de dinero estadounidenses se movieron para incorporar de inmediato un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés de la Fed a diciembre del 2022.

* Los precios de las materias primas y la escasez de mano de obra han generado preocupación por una inflación desatada, lo que causó una liquidación que recortó en casi 3% al S&P 500 por debajo de su máximo de cierre el viernes, a pesar de que la Fed siguió asegurando que las alzas del IPC serán transitorios.

* A las 1525 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 283,97 puntos, o 0,81%, a 33.990,82 unidades; mientras que el índice S&P 500 cedía 48,096 puntos, o 1,17%, a 4.103,35 unidades; y el índice compuesto Nasdaq caía 251,4 puntos, o 1,87%, a 13.142,11 unidades.

* Los títulos de la banca, que suelen tener mejor desempeño en un ambiente de aumentos de tasas de interés, sumaban 1,1%. El sector de energía también subía, un 1,4%, en línea con el avance de los precios del petróleo.

* Pero nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 sufrían bajas importantes, lideradas por los segmentos de tecnología, consumo discrecional y servicios de comunicación.

* Entre las firmas de mega capitalización bursátil, Facebook Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp, Apple, y la matriz de Google, Alphabet Inc, perdían entre 0,6% y 1,2%, ya que los inversores vendían sus posiciones ante un panorama de tasas de interés más altas que podría reducir sus valorizaciones.

(Reporte de Medha Singh en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)