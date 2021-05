Venezuela acumula 549 muertes de trabajadores sanitarios por covid, según ONG

Trabajadores gubernamentales proceden a sacar de un vehículo un féretro con una víctima de covid-19 en el cementerio de San Cristóbal, estado Táchira (Venezuela). EFE/ Johnny Parra/Archivo

Caracas, 12 may (EFE).- Venezuela acumula hasta este miércoles 549 fallecimientos de personal sanitario debido a la covid-19, después de que en la última semana se registraran 12 nuevos decesos de trabajadores del sector, denunció la organización Médicos Unidos que agrupa a más de 4.000 empleados del área en el país.

"Se recibe información de 12 nuevos fallecimientos de personal del sector salud con criterios para covid-19, para llegar a 549, mientras voceros oficiales reportan 2.320 fallecidos totales (entre toda la población) en el país", dijo la organización en un mensaje en Twitter.

La ONG detalló que entre los nuevos fallecimientos se encuentran siete médicos cirujanos identificados como Ramiro Ramírez, Cirilo Antonio Mavo, Alberto Rengifo, Pedro José Silva Alpietri, Canovas del Río Lugo Delgado, Orlando Nieto y Héctor José Mora Arias.

También murieron las enfermeras Rita Pérez y Migdalia Vegas y la auxiliar de laboratorio Lucelys Quijada.

La ONG computa también a la camarera de una cafetería de hospital María Calcuto y el obrero Iván Molina, de quien no precisaron la tarea que desempeñaba.

Con estos nuevos decesos, el estado Zulia continúa siendo la región con mayor número de muertes de personal sanitario al acumular 92 fallecimientos. Le siguen Distrito Capital con 91, Carabobo (centro) con 52, Bolívar (sur) con 39 y Anzoátegui (este) con 35.

El resto de las entidades registra menos de 35 muertes, siendo la más baja Delta Amacuro con 2 fallecimientos.

Médicos Unidos recordó que los reportes que realizan se basan "en criterios clínicos, epidemiológicos, radiodiagnóstico y de laboratorio al día y no necesariamente están incluidos en los reportes de los voceros".

Venezuela acumulaba hasta el martes 210.116 casos de covid-19 y 2.320 muertes, según el Gobierno, pero el gremio de salud sostiene que hay un subregistro de cifras.

El Ejecutivo informó, a través de los medios estatales, de la llegada de 930.000 dosis de vacunas repartidas en varios viajes y fechas, pero la semana pasada, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, señaló que el país cuenta con 1.480.000 unidades, sin que se conozca en qué momento se recibieron las 550.000 que marcan la diferencia ni de dónde proceden.