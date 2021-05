Van Dijk renuncia a la Eurocopa

EFE/EPA/OLAF KRAAK/Archivo

La Haya, 12 may (EFE).- El jugador del Liverpool Virgil van Dijk anunció hoy que renuncia a jugar la Eurocopa con la selección de Países Bajos para culminar la rehabilitación de la lesión que sufrió el pasado octubre.

“Físicamente siento que es la decisión correcta no ir a la Eurocopa y entrar en mi última fase de rehabilitación cuando acabe la temporada”, dijo el defensa en una entrevista publicada en la página web del Liverpool.

Van Dijk aseguró que está “destrozado” por perderse el campeonato continental, pero “las cosas han ido como han ido y tengo que aceptarlo, todos tenemos que aceptarlo”.

“Pienso que está decisión es definitivamente la correcta para, en mi opinión, darle a mi cuerpo y a mi rodilla un poco de tiempo extra y prepararse para al menos 18 meses más con el club”, dijo Van Dijk, que tiene contrato con el Liverpool hasta verano de 2023.

El central pasó por el quirófano el pasado octubre por una grave lesión en los ligamentos de la rodilla derecha sufrida en un partido contra el Everton, cuando el portero Jordan Pickford se lo llevó por delante al ir a por un balón dividido.

Las primeras informaciones apuntaron a que el jugador se perdería lo que quedaba de temporada y desde Países Bajos había esperanzas de que estuviera disponible para la Eurocopa, que se juega entre el 11 de junio y el 11 de julio.

Van Dijk comentó en la entrevista que ha vivido la rehabilitación con sus compañeros Joe Gomez y Joel Matip. “Todos estamos afuera corriendo y nos vemos mejorando, así que eso ayuda. Esperamos estar en forma desde la pretemporada y trabajar para una muy buena temporada”, indicó el central.

“Afortunadamente todo el mundo quiere que vuelva lo más rápido posible, pero para mí esto va de volver lo mejor posible y el tiempo no es lo más importante”, comentó.

El central añadió que, a partir de septiembre, podrá volver la selección neerlandesa “para clasificarnos para el siguiente torneo”, en referencia al Mundial de Catar 2022.

El seleccionador de la “Naranja Mecánica” Frank de Boer anunciará la preselección de jugadores para la Eurocopa el próximo viernes y, el 28 de mayo, la lista definitiva.

Está por ver si el otro central habitual de Países Bajos, Daley Blind, se recupera a tiempo del desgarro en el tobillo de la pierna izquierda que sufrió el pasado marzo, en un partido contra Gibraltar.

Su eventual ausencia abriría la puerta a que el jugador del Inter de Milán Stefan de Vrij acompañe en la defensa neerlandesa al central del Juventus Matthijs de Ligt, aunque también tendría posibilidades Nathan Aké, del Manchester City.