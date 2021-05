Un "coffee shop" para reivindicar el consumo del cáñamo en México

Carlos Zamudio, socio y co-creador del Coffe Shop 'La Juanita', habla durante una entrevista con Efe el 7 de mayo de 2021, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Ciudad de México, 12 may (EFE).- En plena batalla por legalizar la marihuana en el país, La Juanita nace como el primer "coffee shop" de la Ciudad de México, un espacio para adentrarse en la cultura cannábica a través de charlas, encuentros y gastronomía con ingredientes no psicoactivos.

Guacamole o hummus con "hemp" (cáñamo, semilla de la planta del cannabis), libros sobre la planta y sus temas culturales y todo tipo de parafernalia perteneciente a este sector son algunos de los productos que ofrece La Juanita.

"Es un espacio donde tendremos para el público alimentos y bebidas de cáñamo no psicoactivo, porque todavía hay una falta de regulación hacia lo psicoactivo. Pero el cáñamo tiene una regulación que permite tener este tipo de alimentos y bebidas", detalló este miércoles en entrevista con Efe Carlos Zamudio, uno de los socios y creadores de este espacio.

En este sentido, añadió que los alimentos que ofrecen son una novedad "para personas que están buscando alternativas de proteínas no animales y pueden encontrar aquí una buena opción deliciosa y sana".

Sobre los productos y parafernalia propia de la cultura cannábica mencionó que forman parte de la "experiencia integral" que quieren ofrecer "dentro de lo que es posible legalmente".

EN PROCESO DE REGULACIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en 2019 regular el consumo lúdico de la marihuana en México, pues considera inconstitucional su prohibición, pero la iniciativa se encuentra estancada en el Senado mexicano.

Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado en noviembre del año pasado, pero el pasado marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresó de nuevo a la Cámara Alta.

Los senadores no están de acuerdo en varias modificaciones hechas por los diputados, por lo que pidieron a la Suprema Corte una nueva prórroga del plazo para aprobar la ley, que venció el 30 de abril.

Para muchos consumidores, esta prórroga es innecesaria y urge que avance la legalización del consumo lúdico de marihuana en el país, que sería el tercero del mundo en tener este tipo de ley, tras Uruguay y Canadá.

UNA VISIÓN DISTINTA

La inauguración de La Juanita el pasado sábado no buscaba coincidir con la aprobación de la marihuana legal, pues su objetivo último, dicen, no es llegar a vender cannabis psicoactivo.

Para los creadores, este espacio llega en un buen momento para ofrecer al público una perspectiva distinta y motivar a las personas a conocer el cáñamo y sus beneficios.

"Las cosas se han ido dando, no es que se haya planeado como tal, para nosotros la expectativa no es dedicarnos a vender flores como se podría hacer en algún momento cuando haya ley. (...) En este contexto lo que estamos haciendo es empujar hacia la normalización del cáñamo", dijo Zamudio, quien lleva alrededor de 12 años participando en el movimiento cannábico.

PÚBLICO DIVERSO

Sin embargo, a los fundadores de este "coffee shop" les gustaría que en su público se incluyesen los usuarios de la marihuana y de su parte psicoactiva además de personas que disfrutan de otras propiedades.

De hecho, con las actividades de difusión y divulgación esperan que La Juanita "pueda servir como un puente entre esos dos sectores de la población" además de otras personas que tal vez no sean cercanas a la cultura cannábica pero quieran acercarse por primera vez.

Además, al estar ubicados en la colonia Roma, una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de México y donde convergen personas de muchas nacionalidades e intereses, consideraron que probablemente puedan también tener un público interesado en actividades que tengan que ver con la salud y la alimentación sana.

Por eso contarán con chefs con experiencia en la creación de platos con "hemp" y también de alimentos vegetarianos y veganos, por lo que irán dando a conocer diversos productos "ya sea para que se consuman aquí mismo o para que hagan preparaciones en sus casas", contó Zamudio.

Por el momento, antes, durante y después de la inauguración, el local ha levantado mucho interés, ya que se ubican en la avenida Insurgentes, una de las arterias de la ciudad, por donde pasa mucha gente.

"Ha habido gran cantidad de preguntas, interés y reservaciones, con esta idea justamente de querer probar lo innovador, la alimentación con cáñamo preparada de una manera deliciosa", continuó.

Hasta el momento, La Juanita es la primera de sus características en la capital mexicana, inspirada en los "coffee shops" holandeses, y en el país, contaron, solo hay un lugar en la ciudad de Mérida, en el sureste, que se asemeja y al que, además, aseguraron, "le ha ido muy bien".