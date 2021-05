Transporte de capital ecuatoriana reanuda servicio tras acuerdo con Municipio

El alcalde de Quito, Jorge Yunda. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 11 may (EFE).- Varios gremios del transporte público privado de la capital ecuatoriana, que suspendieron el servicio desde el pasado lunes en demanda del alza de la tarifa, reanudarán desde mañana miércoles sus frecuencias, según informó este martes el Municipio de Quito.

El Ayuntamiento indicó en un comunicado de que tras una reunión con los dirigentes de los gremios del transporte, se acordó el levantamiento de la medida de presión, que había sido aplicada ante los estragos que ha provocado el incremento permanente del precio de las gasolinas.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, indicó que la negociación con los transportistas supuso también la conformación de mesas de trabajo para mejorar el servicio a los usuarios, bajo el principio que una mejora en la calidad del transporte de pasajeros podría derivar en el incremento de la tarifa.

"Sin ceder absolutamente nada y en favor de continuar con el cumplimento de la ordenanza metropolitana que cambiará para siempre el antes y el después de transporte público digno para la ciudad de Quito, mañana habrá transporte normal", remarcó Yunda en declaraciones reproducidas por su despacho.

El alcalde reiteró que la base del acuerdo es la mejora del servicio, algo que según dijo "no se ha revisado en 40 ó 50 años" y remarcó que ha llegado el momento para que "las personas puedan subir a una unidad limpia, tengan buen trato, sin correteadas, sin estar en competencias".

"Yo, como alcalde de Quito, no puedo autorizar una tarifa sino se cumplen con los parámetros. Estamos dando pasos en firme para tener un sistema de transporte de calidad", apostilló Yunda.

El pasado domingo, José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito, precisó que la suspensión del servicio obedecía a "la situación extremadamente dura" que sufre el sector, "más aún en medio de la pandemia" de la covid-19.

Recordó que la tarifa del transporte público en la ciudad se ha mantenido congelado en 0,25 dólares desde hace 18 años, por lo que el gremio reclamó una revisión.

La suspensión del servicio del transporte público privado en Quito se ha sentido de manera relativa en la capital ecuatoriana, ya que el sistema municipal operó con normalidad y copó la gran demanda ciudadana.