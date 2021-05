"Tiburón" Acosta, ¿continuará su racha triunfal?

Los pilotos de Moto3 El piloto turco de Moto3 Deniz Öncü (2d) (Red Bull KTM Tech 3) y Pedro Acosta (d) (Red Bull KTM Ajo) durante el Gran Premio Red Bull de España. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Madrid, 12 may (EFE).- La gran pregunta del fin de semana en el Gran Premio de Francia de Moto3, que este fin de semana se disputará en el circuito de Le Mans, es si el español Pedro "Tiburón" Acosta (KTM) será capaz de continuar con su racha triunfal, en la que encadena cuatro podios de cuatro posibles y de ellos tres victorias consecutivas.

Acosta, debutante en el campeonato del mundo y con apenas 16 años, no deja de sorprender, por su eficacia y desparpajo, a propios y extraños, y aunque conoce el circuito francés por haber corrido en el mismo en categorías inferiores, no es lo mismo cuando quienes se encuentra a su alrededor son los mejores pilotos del mundo de Moto3, pero eso no parece importarle demasiado al piloto murciano.

El pupilo del finlandés Aki Ajo volverá a ser la referencia a pesar de su juventud, pero más tarde o más temprano sus rivales tendrán que "despertar", si no quieren que la temporada se acabe convirtiendo en un "monólogo" del actual líder del mundial, que ya cuenta con más de dos grandes premios de ventaja sobre su inmediato perseguidor en la tabla de puntos.

Pedro Acosta suma un total de 95 puntos, en tanto que sus inmediatos perseguidores, los italianos Niccolo Antonelli (KTM) y Andrea Migno (Honda), se encuentran a 51 y 53 puntos, respectivamente, de distancia.

Además de estos, tienen que "parar los pies" a Pedro Acosta pilotos de la talla de los también italianos Romano Fenati (Husqvarna) y Dennis Foggia (Honda), los españoles Jaume Masiá, su actual compañero de equipo, Sergio García (Gasgas) y su compañero de escudería Izan Guevara (Gasgas), el surafricano Darryn Binder (KTM), el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda) o los japoneses Ayumu Sasaki (KTM) y Tatsuki Suzuki (Honda).

La representación española es de las más amplias de la categoría y en las posiciones de cabeza también suelen "pelear", aunque les falten buenos resultados, pilotos como Jeremy Alcoba (Honda), Carlos Tatay (KTM), Xavier Artigas (Honda), o Adrián Fernández (Husqvarna), hermano de uno de los candidatos a la victoria en Moto2, Raúl Fernández (Kalex).

En Moto2 "las cosas" están mucho más apretadas pues el líder de la categoría, Remy Gardner (Kalex), apenas cuenta con tres puntos de ventaja sobre el "eterno candidato" al título, el británico Sam Lowes (Kalex) y seis respecto a Raúl Fernández (Kalex).

Tanto Lowes como Fernández saben lo que es subir al peldaño más alto del podio, pero la regularidad tiene premio y por ese motivo Remy Gardner, hijo del campeón del mundo de 500 c.c. Wayne Gardner, se encuentra al frente de la tabla de puntos pero con quince carreras por delante la verdad es que sería muy aventurado hablar en estas condiciones de un claro líder o aspirante al título.

Además de ellos, en la categoría se encuentran nombre propios como los de los italianos Marco Bezzecchi (Kalex) y Fabio di Giannantonio (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) o los españoles Arón Canet (Boscoscuro), Xavier Vierge (Kalex), Augusto Fernández (Kalex) o Jorge Navarri (Boscoscuro), además del alemán Marcel Schrotter (Kalex) o el japonés Ai Ogura (Kalex), que ya han evidenciado un alto nivel de rendimiento que, en cualquier momento, les podría permitir dar el "salto de calidad" en pos de la victoria.

Algo más atrás y con necesidad de mejorar se encuentran el actual campeón del mundo de Moto3, el español Albert Arenas (Boscoscuro), sus compatriotas Héctor Garzó (Kalex) y Marcos Ramírez (Kalex), los italianos Tony Arbolino (Kalex), Lorenzo Baldasarri (MV Agusta) y Lorenzo dalla Porta (Kalex), o el "incombustible" piloto helvético Thomas Luthi (Kalex).

Juan Antonio Lladós