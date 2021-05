Tenis.-Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - Real Sociedad, 2-1

La Liga se pone rojiblanca



El Atlético vence (2-1) a la Real, escapa del Real Madrid y descuelga al Barça



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid venció (2-1) este miércoles a la Real Sociedad para quedarse a dos pasos de ganar LaLiga Santander, en una jornada 36 que les afianza en el liderato, con la pelota ahora en el tejado del Real Madrid y el Barça ya descolgado.



Los de Diego Pablo Simeone volvieron a defender con personalidad y determinación la posición de líder, con solo dos hojas más por quitar del calendario: Osasuna y Real Valladolid. Carrasco y Correa hicieron los goles en el primer tiempo y, aunque se le hizo largo al cuadro rojiblanco, con 2-1 de Zubeldia en el tramo final, el Atlético acercó otro poco el título liguero siete años después.



El líder salió con todo al Metropolitano y entre Llorente y Suárez generó varias ocasiones claras. El uruguayo siguió con la mirilla desviada y el internacional español se jugó la tercera. Su propio hambre le traicionó al cuadro local, pero no tuvo que esperar mucho para subir el 1-0. En un córner en corto, la segunda jugada la vio bien Llorente y Carrasco controló y definió con calidad.



La Real tuvo poco balón, pero cuando encontró los huecos se coló con peligro. Isak probó a Oblak y también tuvo un balón al palo, pero la pegada fue cosa del Atlético. Una mirar hacia adelante que con Suárez siempre llevó peligro. El uruguayo bajó un balón dividido con ese recorte hacia portería y un pase de gol a Correa (2-0).



El ex del Barça frenó su cuenta goleadora pero su aportación es decisiva en un líder que se fue con medio partido al descanso. La Real tardó en reaccionar y terminó abriendo su quinta plaza al Real Betis. Pese al desgaste en su presión, el Atlético mantuvo su energía en la reanudación y pudo matar mordiendo a una Real espesa.



Suárez volvió a dar medio gol a Correa y Llorente pero esta vez levantó la bandera el asistente. En una recuperación de Koke, mala salida del equipo vasco, Carrasco no decidió bien y Suárez no pudo celebrar el gol que se le resiste desde marzo. Sin Isak, que se quedó en el vestuario, a la Real le costó tener reacción.



Los cambios de Imanol Alguacil fueron más en defensa y Joao Félix y Kondogbia fue el refuerzo del 'Cholo'. Con algo de acierto, la Real hubiera puesto más emoción ya que volvió a tener dos claras el equipo 'txuri urdin'. Oblak sacó una mano a un remate picado de Portu y el delantero visitante estrelló otra al palo.



El partido empezó a ser eterno para el cuadro madrileño mientras la Real encontraba su sitio a tiempo de dar guerra. En un córner mal defendido, Zubeldia apretó el marcador para dar la dosis de drama que no puede faltar en esta Liga. Con su colchón el Atlético guardó tres puntos que suman 80, cuatro más que el Barça (con seis por jugarse) y cinco que el Madrid, con un partido más.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - REAL SOCIEDAD, 1. (2-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Mario Hermoso; Carrasco, Koke, Saúl (Kondogbia, min.73), Llorente; Correa (Joao Félix, min.73) y Luis Suárez (Lodi, min.81).



REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua, Aritz (Zubeldia, min.69), Sagnan (Pacheco, min.60), Monreal (Roberto López, min.60), Zubimendi, Guridi, Barrenetxea, Portu, Oyarzabal (Merquelanz, min.69) e Isak (Bautista, min.46).



--GOLES:



1 - 0, min.16, Carrasco.



2 - 0, min.28, Correa.



2 - 1, min.83, Zubeldia.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear). Sin amonestados.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.