Tamara Falcó, sin planes de boda por el momento con Íñigo Onieva

11/05/2021 Tamara Falcó está en uno de sus mejores momentos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



En el mejor momento de su vida a nivel personal y profesional, Tamara Falcó ha demostrado una vez más su faceta solidaria ejerciendo de madrina en la presentación de un libro muy especial, 'Familia sin filtros. 15 preguntas para 15 mujeres', que recoge el testimonio de 15 mujeres que en algún momento de sus vidas han vivido distintas dificultades que han sabido aceptar, aprender de ellas y salir reforzadas, gracias siempre al apoyo de sus familias y con el que ahora intentan ayudar a otras personas que pasan por situaciones similares de la mano de la Fundación 'El sueño de Vicky'.



Con un prólogo escrito por Irene Villa, el libro narra las experiencias vividas por la psiquiatra Marian Rojas, la empresaria Fiona Ferrer, la restauradora Cristina Oria, la fundadora de 'Tacha Beauty' Natalia de la Vega o Virginia Villa - hermana de Irene - entre otras, y ha contado con una madrina de lujo como es Tamara Falcó que, pletórica, se ha sincerado como nunca sobre su relación con Íñigo Onieva, con el que por el momento no piensa en boda.



Un evento en el que la hija de Isabel Preysler ha destacado una vez más por su sencilla elegancia con unos pantalones negros de campana, una camiseta de rayas y una favorecedora blazer de cuadros de pata de gallo de Zara, que combinó con la mejor de sus sonrisas que revela el gran momento que está viviendo.



Y es que tras siete meses de amor con Íñigo Onieva, la Marquesa de Griñón ha hablado como nunca de su novio, confesando por primera vez las aficiones que comparte con el ingeniero, lo importante que es para ambos la familia y cómo lleva su chico la expectación mediática que siempre la rodea, a la que el joven se ha adaptado a las mil maravillas.



- CHANCE: ¿Cuándo te casas?



- TAMARA: Es muy pronto, llevamos saliendo desde septiembre. Estoy muy contenta.



- CH: Él es igual de familiar que tú.



- TAMARA: Incluso más.



- CH: Eso ha sido muy importante para que encajéis.



- TAMARA: Claro, la verdad es que es una gozada, para él la familia es lo más importante y para mí también, pero la verdad es que su familia es maravillosa, bueno, la mía también. Sí, la verdad es que eso sí que lo tenemos en común.



- CH: ¿Qué tal lleva él los focos?



- TAMARA: Bueno, a ver, por lo menos no ha salido corriendo, por ahora. Él es tímido.



- CH: ¿Por qué va a salir corriendo?



- TAMARA: Me escribieron amigas diciendo este va a salir corriendo a la velocidad de la luz.



- CH: Compartís mucho la afición por la comida. Estáis todo el día comiendo fuera de casa.



- TAMARA: Todo el día, gourmet que es un grupo que tiene él, estamos todo el día, pero ya de antes, no tiene nada que ver conmigo, la verdad es que es otra de las aficiones que compartimos que también es importantes.



- CH: Crees que llevará bien el tema de los focos y los micrófonos.



- TAMARA: Creo que por ahora muy bien. Lo ha llevado muy bien que no es fácil. Para una persona anónima de repente verse con esa presión mediática* la verdad es que lo ha llevado muy bien.



- CH: ¿A él le gustaría ser padre, le gustan los niños?



- TAMARA: Bueno a ver... poquito a poco. Llevamos realmente desde septiembre, no sé cuantos meses es eso, siete meses. Todavía no.



- CH: ¿Cómo ha sido la visita de Chabeli?



- TAMARA: Muy bien, muy contentos.



- CH: Háblanos de proyectos.



- TAMARA: Emocionadísima con 'Le Cordon Bleu', con el Hormiguero que somos una familia, me miman mucho. La visita de Chabeli la verdad es que fue relámpago, pero encantada de poder verla.



- CH: ¿Cómo está tu hermano Enrique?



- TAMARA: Todo bien.