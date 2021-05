¡Surrealista! Tom Brusse se entera por Melyssa de que Sandra ha roto con él porque no está enamorada

12/05/2021 Momento en el que Sandra Pica rompe en directo con Tom Brusse EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



Imposible olvidar el sufrimiento de Melyssa Pinto en 'La isla de las tentaciones' cuando Tom Brusse la engañó, ante toda España, con Sandra Pica. Una traición que convirtió a la influencer en una 'martir' del amor que veía como su novio la dejaba, sin remordimientos, por la explosiva tentadora. Sin embargo, la vida da muchas vueltas... Y sino que de lo digan al francés, que este martes veía como era su exnovia la que le comunicaba, a 10.000 kilómetros de su casa, que su pareja ya no estaba enamorada de él y acababa de golpe y plumazo con su relación.



Bendito karma, pensaron algunos cuando anoche Melyssa - casualmente en el día de su cumpleaños - se encontraba por sorpresa en la playa con Sandra y ésta le confesaba que había viajado hasta Honduras para romper con Tom: "Me he dado cuenta de que le quiero mucho pero no estoy enamorada a día de hoy. Cuando se fue nuestra relación había mejorado. Al principio lo pasé mal pero con los días empecé a ser feliz y sentí que la anguatia la había superado", confesaba ante una atónita Melyssa que, alucinando, se llevaba las manos a la cabeza.



Además, la ex de Tom recibía el 'encargo' - como regalo de cumpleaños - de ser ella quien le comunicase al francés las intenciones de Sandra. Una conversación en la que Melyssa ha vuelto a demostrar su categoría como persona, ya que lejos de regodearse, se ha mostrado tan cariñosa como comprensiva con su exnovio. "Siento mucho lo que te voy a decir, te va a doler. Es irónico que sea yo y el día de mi cumpleaños. He estado ahora con Sandra aquí, en directo. Sandra se ha dado cuenta tras días sin verte no está enamorada y está mejor sin ti. No quiere estar en la relación", le ha confesado sin paños calientes.



"Te quiere mucho y quiere que cuentes con ella, pero ahora lo que siente es que no quiere seguir con la relación. No se trata de que nosotros nos hayamos llevado bien aquí, pero se ha dado cuenta de que no está enamorada y que se siente más feliz", añadió Melyssa ante un Tom completamente alucinado que no sabía ni qué decir. "¿Cómo me puede dejar aquí? Estamos a 10.000 km. Estoy mal, echo de menos a mi novia, ¿cómo lo voy a superar estando aquí solo?", aseguraba sin poder evitar estallar en lágrimas.



Poco después, y tras los ánimos y la comprensión de Melyssa, Tom se reencontraba cara a cara con Sandra, que pasaba por el mal trago de confesarle a su ya exnovio sus sentimientos: "Siento que te quiero muchísimo, pero no siento estar enamorada de ti. Tendría que haberte echado de menos muchísimo. Lo que te pedí lo has cambiado, pero es que es lo que me ha pasado a mí".



Unas palabras sinceras que acababan de hundir a Tom que, sin parar de llorar, revelaba que la isla le ha servido para darse cuenta de lo enamorado que está de la tentadora. "Me he dado cuenta de que estoy loco por ti y que la única cosa que quiero es estar contigo", confesaba a la joven. "No te imaginas lo duro que es estar aquí lejos de todo el mundo, sin comer, sin dormir, y vienes para dejarme", añadía dolido ante una firme Sandra que le explicaba que era mejor ser sincera ahora que después salir del concurso y encontrarse con todo.



Sin embargo, esta historia todavía tiene algún capítulo por escribir, puesto que viendo que Tom y Sandra todavía tenían mucho por hablar, el programa les propuso pasar la noche juntos y aclarar su relación y sus sentimientos. ¿Ruptura definitiva o una nueva oportunidad a su amor? ¡Pronto lo descubriremos!