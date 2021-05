Sophia Loren gana el David de Donatello como mejor actriz a los 86 años

EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

Roma, 12 may (EFE).- Sophia Loren, de 86 años, recibió anoche el David de Donatello, galardón del cine italiano, como mejor actriz en la película "La vita davanti a sé" (La vida por delante), mientras que el premio a la mejor película fue para el film de Giorgio Diriti "Volevo nascondermi" sobre la vida del pintor Antonio Ligabue.

En la 66 edición de los "Oscar" del cine italiano, la gran triunfadora fue la película de Diriti, que se llevó siete premios, entre ellos mejor película, director y el actor principal, Elio Germano, pero la gran ovación se la llevó Sophia Loren, que después de más de 60 años volvió a ganar un David como actriz protagonista.

“Es difícil creer que la primera vez que recibí un David fue hace más de 60 años, pero esta noche parece ser la primera vez. La emoción es la misma, la alegría es la misma", dijo la veterana actriz.

"No sé si será mi última película, pero todavía quiero hacer más y más bonitas, absolutamente no puedo vivir sin cine", dijo la actriz junto a su hijo Edoardo Ponti, director de la película que cuenta la historia de la señora Rosa, una superviviente del Holocausto nazi que acoge a niños abandonados y huérfanos en su casa, entre ellos un joven inmigrante de doce años.

Sorprendentemente, el director y actor Checco Zalone se impuso con su canción "Immigrato" a Laura Pausini y su "Io si", que había ganado el Globo de Oro a la mejor canción y había sido nominada a los Oscar.

El David a la carrera fue para Sandra Milo , intérprete extraordinaria para directores como Antonio Pietrangeli, Federico Fellini y Roberto Rossellini, entre otros, y también se entregaron dos premios especiales para Monica Bellucci, una de las actrices más conocidas y apreciadas a nivel mundial, y Diego Abatantuono, una de las voces más originales y polifacéticas del espectáculo en Italia.

Uno de los nombres más prometedores del panorama italiano, Matilda De Angelis, ganó el premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación en la "'L'incredibile storia dell'isola delle rose' (La increíble historia de la isla de las Rosas).

Entre los momentos de mayor emoción de la gala fue cuando se premió al mejor guión por la película "Figli" a Mattia Torre, fallecido a los 47 años, y el galardón fue retirado por su esposa Francesca y su hija Emma.