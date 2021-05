Rosa Benito no fue a la boda de Rocío Carrasco porque la dieron un ultimátum

04/02/2021 Rosa Benito ha celebrado con una íntima comida su 65 cumpleaños EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Mucho se ha hablado a lo largo de los últimos años de por qué no fueron muchos familiares a la boda de Rocío Carrasco y lo cierto es que hoy hemos salido de dudas. La hija de la Jurado ha hablado en este episodio sobre los invitados que asistieron a su boda y los que ni si quiera fueron invitados y es que cabe recordar que solamente acudió Rosario Mohedano, su marido y sus hijos.



En aquellos meses se habló en los platós de televisión de la ausencia de Rosa Benito, que estaba invitada, y Rocío Carrasco lo ha explicado detalladamente: "Rosa es la única a la que invité, que no fue. Según me ha contado estaba saliendo de la peluquería peinada y todo para ir a la boda, pero creo que recibió una llamada y optó por declinar la invitación. No me dolió que no fuera, si te digo que si te miento. Mi tía Rosa ha sido muy importante para mí en mi vida, una cosa es que yo invite a alguien porque yo la quiera y otra cosa es que me duela que no vaya".



Y el por qué de no invitar a los demás miembros de la familia fue porque sencillamente no había relación: "Del resto de mi familia tengo a mi tío Antonio, el hermano de mi padre, a Chayo con sus hijos y con Andrés, a mi tía Rosa, a mi familia que no es televisiva. No invito a amador, no invito a Gloria ni a José Antonio, ni a mis hermanos porque no tengo ningún tipo de relación".



Además ha dejado claro que avisó a Antonio David de que le entregar a su hijo antes de la boda, pero eso no sucedió, pero aún así ha recalcado que su hijo no necesitaba invitación: "Invito a mi boda a mi gente, mis amigos, mi prima, a Teresa, a mis vecinos, a gente mía, a mi hijo no hacía falta invitarle porque mi hijo era parte de esa boda, no era un invitado y mi hijo iba a la boda, no tengo que invitarle, era parte de esa boda. Era algo con lo que él estaba loco. Yo no invito a mi hija, claro que no por lo que desgraciadamente ya se sabe por mi boca".