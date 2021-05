Pegula da la sorpresa y deja fuera a Osaka

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Roma, 12 may (EFE).- La estadounidense Jessica Pegula, número 31 del ránking WTA, dio la sorpresa este miércoles y eliminó a la japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo, al doblegarla 7-6(2) y 6-2 en una hora y media.

Tras rendirse en la tercera ronda del torneo de Madrid contra la checa Karolina Muchova, Osaka dejó al cuadro principal de Roma sin jugadoras de Japón al caer contra un Pegula que disputa por primera vez en su carrera el evento del Foro Itálico.

No le faltarán los remordimientos a Osaka, cuartofinalista en Roma en 2019, que desperdició tres bolas de set en el primer parcial, antes de perderlo 7-2 en el desempate.

No logró reaccionar tras esas oportunidades perdonadas y entregó su saque tres veces en la segunda manga, que se le escapó 6-2 en poco más de media hora.

Pegula, que eliminó en la primera ronda a la rusa Daria Kasatkina (n.37), jugará su próximo encuentro contra la también rusa Ekaterina Alexandrova (n.33), que avanzó sin jugar tras la retirada de la estadounidense Jennifer Brady (n.13).