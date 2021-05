Panamá anuncia recorte de gastos para enfrentar el galopante déficit fiscal

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 12 may (EFE).- El Gobierno de Panamá anunció este miércoles que recortará gastos en áreas como viáticos, asesorías y nombramiento de nuevos cargos a fin de frenar el déficit fiscal, disparado en medio de la emergencia por la pandemia en curso.

"Hay algunos gastos que sí, hemos identificado, que es importante aguantarlos", declaró el presidente panameño, Laurentino Cortizo, y precisó que se trata de "viáticos al exterior, algún tipo de asesorías y algunos nombramientos" o nuevos cargos públicos.

El déficit fiscal de Panamá en 2020 se elevó hasta el 10,1 %, desde el 3,1 % de 2019, mientras que la deuda pública pasó a representar el 69,8 % del producto interno bruto (PIB) desde el 46,4 %, según datos de Moody's difundidos en marzo pasado, cuando la degradó a Baa2 con perspectiva estable la calificación soberana.

En el primer trimestre de este 2021 el déficit llegó a 992,1 millones de dólares, un 18,9 % más que en igual período de 2020, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Gobierno de Cortizo ha sido criticado por analistas y economistas locales porque, pese a la crisis económica derivada de la pandemia que estalló hace más de un año y que en el 2020 hizo caer el PIB en 17,9 %, no se han reducido gastos ni salarios en el sector público.

El economista Adolfo Quintero le dijo a Efe que es necesario que el Gobierno contenga el gasto "en el renglón de salarios y de ingresos de los funcionarios, que no se han tocado" en medio de la crisis derivada de la pandemia.

También hay que frenar el nombramiento de funcionarios que no sean personal médico, de seguridad o educativo y que en definitiva representan "gastos para respuestas políticas", agregó el experto.

El sector privado afirma por su parte que ha cargado con la crisis económica, que ha costado centenares de miles de empleos a la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), y ha expresado su preocupación por el crecimiento de la deuda pública, usada para gastos operativos del Estado y no para inversión.

Cortizo dijo este miércoles en declaraciones a los periodistas que "siempre en situaciones como esta" de crisis económica "obviamente, se tienen que hacer los ajustes que se requieren", y aseguró que su Gobierno tiene listo un análisis al respecto para aprobar la reducción de gastos en ciertas áreas.

"Sí se van a aprobar hoy algunos ajustes que son importantes y, a la vez, seguir impulsando y ser facilitador de buenas inversiones", que generen empleo en el país, agregó el mandatario.