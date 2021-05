Osasuna se ejercita sin Aridane

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate (c), en el partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Liga Santander que Atlético Osasuna y Cádiz CF disputaron este martes en El Sadar. EFE/Jesús Diges

Pamplona, 12 may (EFE).- Osasuna ha llevado a cabo una sesión de recuperación tras la victoria del martes ante el Cádiz sin Aridane Hernández, futbolista que no ha participado junto al resto de compañeros al ejercitarse de forma individual con menor carga de trabajo.

El canario no entró ayer en la convocatoria ante su exequipo y hoy ha estado ausente en Tajonar, por lo que habrá que ver cómo esta de cara al próximo choque frente al Atlético de Madrid que los navarros disputarán el domingo.

Tras alcanzar los 44 puntos en la clasificación a falta de dos jornadas por disputar, Jagoba Arrasate ha dirigido un entrenamiento en el que la plantilla se ha dividido en dos grupos.

Los titulares en la victoria por 3-2 han trotado durante unos minutos, mientras que los suplentes han trabajado a través de una activación, técnica, posesiones, finalizaciones y partido de fútbol a campo parcial.

Dependiendo de lo que haga esta noche el Atlético ante la Real Sociedad, Osasuna podría ser el próximo juez de la Liga el domingo, ya que un empate ante los colchoneros propiciaría una nueva oportunidad para que el Real Madrid se pusiera líder.

Este jueves, Osasuna descansará antes de encarar el viernes la primera de las dos últimas sesiones para preparar el partido del Wanda Metropolitano que dará a comienzo a partir de las 18:30 horas.