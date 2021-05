Nuria Roca, deseando recibir la vacuna contra la Covid

18/03/2021 NURIA ROCA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Nuria Roca además de ser una profesional de los pies a la cabeza, nos tiene completamente enamorados por su forma de exponer su vida por redes sociales y de presentarse ante las cámaras de televisión. Una mujer que sabe empatizar con el público y que lleva muchos años entre los focos demostrando lo gran comunicadora que es.



La periodista asegura que, por el momento, cree que ninguno de sus hijos seguirá sus pasos en el mundo de la tele: "Pues no tengo ni idea porque les he preguntado y no lo tienen claro. No les veo yo niños que tengan una clara determinación a decir quiero hacer esto o lo otro. A uno se les da mejor una cosa y a otros otra, tienen tiempo de experimentar y ver". Sobre la 'exposición' que hace de sus hijos en redes sociales, cuenta: "Yo los saco muy de vez en cuando pero sí que los saco en redes, forman parte de mí. Las redes tienen que ser un reflejo de mi personalidad sin excesos. Yo cuando voy al parque con los niños tampoco les he tapado la cara".



Analizando cómo están llevando ellos esta pandemia, confiesa: "Yo estoy alucinado con los adolescentes y los que no, lo viven de una manera muy normal, asumen la privación de libertad con mucha normalidad, algo que me sorprende y rutinas que van incorporando día a día, a los adultos nos cuesta más. Creo que ellos son mucho más automáticos ene todo esto, se merecerán un homenaje cuando pase este momento tan complicado".



Manteniendo una muy buena relación con su compañera Tamara Falcó, comenta: "Tamara es fantástica, es amiga, un ser maravilloso y la verdad es que me lo paso muy bien con ella". Por su parte Nuria tiene muchas ganas de ponerse la vacuna: "Estoy deseando recibir un mensaje, una llamada, algo que me diga por favor Nuria, ven a vacunarte. Se está haciendo una buena gestión de la vacunación, ahora estamos a buen ritmo, ojalá se consiga y tengamos esa inmunidad de grupo dentro de muy poco que es con lo que nos vamos a librar, si no será imposible".