México.- Un nuevo dinosaurio con cuernos del Cretácico, excavado en Nuevo México

12/05/2021 Un nuevo dinosaurio con cuernos del Cretácico, excavado en Nuevo México.



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Un dinosaurio con cuernos recién descrito que vivió en Nuevo México hace 82 millones de años es una de las primeras especies de ceratópsidos conocidas, los dotados con cuernos o volantes.



Menefeeceratops sealeyi agrega información importante a la comprensión de los científicos sobre la evolución de los dinosaurios ceratópsidos, que se caracterizan por cuernos y volantes, junto con caras con pico, según los investigadores que reportan el hallazgo en la revista PalZ (Paläontologische Zeitschrift).



En particular, el descubrimiento arroja luz sobre la subfamilia centrosaurina de dinosaurios cornudos, de los cuales se cree que Menefeeceratops es el miembro más antiguo. Sus restos ofrecen una imagen más clara del camino evolutivo del grupo antes de que se extinguiera al final del Cretácico.



"Ha habido un aumento sorprendente en nuestro conocimiento de la diversidad de ceratópsidos durante las últimas dos décadas", dice Dodson, Peter Dodson, investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad de Pensilvania, que se especializa en el estudio de dinosaurios con cuernos.



"Mucho de eso ha resultado de descubrimientos más al norte, desde Utah hasta Alberta. Es particularmente emocionante que este hallazgo tan al sur sea significativamente más antiguo que cualquier descubrimiento anterior de ceratópsidos. Subraya la importancia de la fauna de dinosaurios de Menefee para comprender la evolución de las faunas de dinosaurios del Cretácico tardío en todo el oeste de América del Norte ".



El espécimen fósil de la nueva especie, que incluye múltiples huesos de un individuo, fue descubierto originalmente en 1996 por Paul Sealey, investigador asociado del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México, en rocas del Cretácico de la Formación Menefee en el noroeste de Nuevo México. Un equipo de campo del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México recogió el espécimen. Tom Williamson del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México lo describió brevemente el año siguiente, y una investigación reciente sobre otros dinosaurios ceratópsidos y una mayor preparación del espécimen arrojaron nueva luz importante sobre los fósiles.



Con base en las últimas investigaciones, los investigadores determinaron que los fósiles representan una nueva especie. El nombre del género Menefeeceratops se refiere a la formación rocosa en la que se descubrió, la Formación Menefee, y al grupo del que forma parte la especie, Ceratopsidae. El nombre de la especie sealeyi honra a Sealey, quien desenterró el espécimen.



Menefeeceratops está relacionado pero es anterior al Triceratops, otro dinosaurio ceratopsido. Sin embargo, Menefeeceratops era un miembro relativamente pequeño del grupo, que crecía entre 4 y 5 metros de largo, en comparación con Triceratops, que podía crecer hasta 10 metros de largo.



Los dinosaurios cornudos eran generalmente herbívoros grandes, parecidos a los rinocerontes, que probablemente vivían en grupos o manadas. Fueron miembros importantes de los ecosistemas del Cretácico Superior en América del Norte.



Aunque no se recuperaron los huesos de todo el dinosaurio, se conservó una cantidad significativa del esqueleto, incluidas partes del cráneo y la mandíbula inferior, el antebrazo, las patas traseras, la pelvis, las vértebras y las costillas. Estos huesos no solo muestran que el animal es único entre las especies de dinosaurios conocidas, sino que también brindan pistas adicionales sobre su historia de vida. Por ejemplo, los fósiles muestran evidencia de una patología potencial, resultante de una lesión o enfermedad menor, en al menos una de las vértebras cercanas a la base de su columna vertebral.



Algunas de las características clave que distinguen a Menefeeceratops de otros dinosaurios con cuernos involucran el hueso que forma los lados del volante del dinosaurio, conocido como escamoso. Aunque menos ornamentado que los de algunos otros ceratópsidos, el escamoso de Menefeeceratops tiene un patrón distintivo de partes cóncavas y convexas.



La comparación de las características de Menefeeceratops con otros dinosaurios ceratópsidos conocidos ayudó al equipo de investigación a rastrear sus relaciones evolutivas. Su análisis sitúa a Menefeeceratops sealeyi en la base del árbol evolutivo de la subfamilia centrosaurinos, lo que sugiere que Menefeeceratops no solo es uno de los ceratopsidos centrosaurinos más antiguos conocidos, sino también uno de los más basales evolutivamente.



Menefeeceratops era parte de un ecosistema antiguo con muchos otros dinosaurios, incluido el anquilosaurio nodosaurido recientemente reconocido Invictarx y el tiranosáurido Dynamoterror, así como hadrosáuridos y dromeosáuridos.