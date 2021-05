México.- El gobernador mexicano García Cabeza de Vaca niega haber realizado operaciones ilegales en México y EEUU

Feb. 23, 2019 - Laredo, Texas, United States: House Speaker Nancy Pelosi participates in the Abrazo ceremony at the Texas-Mexico border on the Laredo international bridge with Mexican Governor Fransisco Javier Garcia Cabez de Vaca (blue tie) at the George Washington's birthday ceremony. (Bob Daemmrich/Polaris)



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha negado haber realizado operaciones o transferencias ilícitas en México o Estados Unidos y ha afirmado que desconoce tener causas abiertas allí.



García Cabeza de Vaca ha solicitado acceso a la información que aportaron en su contra las autoridades estadounidenses para así "aclarar cualquier duda" que exista sobre su patrimonio, el cual tiene un origen "lícito", según ha explicado en un comunicado difundido en sus redes sociales.



"Como es de conocimiento público, he respondido puntualmente a todas y cada una de las acusaciones que se me han formulado, acreditando plenamente que son infundadas", ha defendido.



Así pues, ha zanjado su comunicado afirmando que se encuentra "imposibilitado" para responder acusaciones cuyo contenido desconoce, pues su defensa no ha tenido acceso al expediente.



El lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó información a la Fiscalía General de México sobre presuntos delitos penales de García Cabeza de Vaca, así como otras tres personas más vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias ilegales y operaciones ilícitas.



La Fiscalía señaló que estas nuevas informaciones se añadirían a la causa de la investigación abierta por la detección de indicios de delitos de delincuencia organizada por parte del gobernador al triangular 42 millones de pesos (1,6 millones de euros) con una empresa que figura como sospechosa para el Gobierno de Estados Unidos.