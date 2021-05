México acoge "Dalí 2.1", una mirada profunda al genio del surrealismo

Una persona visita la exposición "Dalí 2.1" hoy, en la Galería Daliana, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Ciudad de México, 11 may (EFE).- Al cumplirse 117 años del natalicio de uno de los máximos exponentes del surrealismo, la exposición "Dalí 2.1", inaugurada este martes en Ciudad de México, busca a través de 250 obras originales dar una visión más completa del genio español.

"Todos sabemos que era un pintor surrealista y que pintaba relojes, pero detrás de eso hay mucho más, hay un hombre riquísimo superpreocupado por la filosofía, obsesionado con la ciencia, que siempre estuvo mirando hacia el futuro (...) Dalí era 15 formas de arte diferentes que no se conocen (...) la idea es dar a conocer este Dalí 360", dijo el curador de la exhibición, Ignacio Shanahan, a Efe.

Aunque Shanahan no tiene muy claro si fue posible abarcar en su totalidad esos "360 grados" de grandeza de Salvador Dalí, la curaduría pretende mostrar quién era el artista más allá de su excentricidad y los conocimientos básicos que se tienen de él, pues, según explica, ninguno de los museos dedicados a su obra han logrado dejarlo claro.

UN DALÍ DEL SIGLO XXI

Pinturas, grabados, esculturas, estudios y fotografías siguen de cerca el pensamiento del artista, divididos en 16 ejes básicos que agrupan las series del pintor y que marcan el periodo temporal en el que fueron realizadas, así como sus diferentes técnicas.

A los visitantes los recibe una enorme cruz de pantallas que los introduce al universo religioso de Dalí.

Después, a lo largo de la inmensa sala llamada Galería Daliana, en el Centro Santa Fe, se recorren grabados de series como "Casanova", "La conquista del cosmos" y "Tarot", entre otras.

Pero las obras llegan más lejos en la parte sensorial al cobrar vida en un formato de realidad virtual, en el que intervinieron diversos artistas gracias a las nuevas tecnologías, y a las que el público tendrá acceso al descargar una aplicación para teléfono móvil.

"La capa digital le da el nombre a esta exposición, el 2.1 hace alusión a una nueva versión mejorada en la que trabajamos los últimos dos años, dándole a Dalí la posibilidad de mostrar su arte en el formato en el cual todos nos estamos expresando hoy en día, ¿Qué haría Dalí si pudiera pensar e investigar el mundo si tuviera un buscador de internet?", cuestionó el curador.

La exhibición también cuenta con audioguías por lo que es indispensable llevar audífonos y celulares propios.

Además, por medio de videos didácticos, el público se enterará de que su obra no solo está basada en la pintura, el cine -con el director Luis Buñuel-, la literatura o la arquitectura, sino que también implica cosas de índole cotidiano y popular, como haber hecho el logotipo de las paletas de caramelo "Chupa Chups" o el haber colaborado con Walt Disney.

UN SUEÑO CUMPLIDO Y MÁS AMBICIONES

El proyecto fue presentado en el 2019 en Argentina con un menor número de obras del que ahora se exhibe, pero en realidad han pasado 20 años desde que se gestó la primera intención de llevar a cabo en Latinoamérica una exposición de tal magnitud.

"Nació en la mente de dos seres ilustres que ya nos han abandonado, Enric Sabater y Santiago Shanahan, el primero era el secretario, administrador y amigo personal del matrimonio Gala-Dalí durante 13 años y el otro, mi padre, Santiago Shanahan", contó el curador.

Según explicó, lo que ambos perseguían era mostrar las 317 obras que el amigo de Dalí había coleccionado a lo largo de su trabajo con el pintor, hacer "una curaduría excepcional que mostrara todos los costados del artista y poder crear una exposición itinerante que viajara por el hemisferio sur del mundo".

Dicho sueño fue cumplido, pero no por ello ha terminado, pues las expectativas de Ignacio Shanahan son más altas.

"Algún día lograremos el sueño de darle a Latinoamérica el privilegio de tener el quinto museo permanente de Dalí en el mundo, que sea nuestro, de los latinoamericanos y que albergue toda la colección de Sabater exhibida, con una curaduría específica y que se muestre en un edificio surrealista, ese es el objetivo", adelantó.

"Dalí 2.1" estará en la Galería Daliana del Centro Santa Fe en la Ciudad de México hasta el 30 de junio, con miras a expandirse hasta el 30 de julio y después recorrerá ciudades como Monterrey, Guadalajara, Mérida.