Met Opera anuncia el primer concierto con público desde el inicio de la pandemia

En la imagen, el director de orquesta, Yannick Nezet-Seguin. EPA/BARBARA GINDL/Archivo

Nueva York, 12 may (EFE).- La Met Opera de Nueva York dará su primer concierto en vivo el próximo domingo ante el público, después de más de 14 meses de eventos virtuales forzados por la pandemia del coronavirus, informó la institución en un comunicado.

Los miembros de la orquesta y del coro de la organización, junto con destacados solistas y el director de orquesta, Yannick Nezet-Seguin, ofrecerán dos recitales llamados "A Concert for New York" en el Knockdown Center de Queens, que incluye canciones de Mozart y Verdi.

También se interpretará la ópera "Fire Shut Up in My Bones", de Terence Blachard, con la que se reabrirá la Met Opera el próximo 27 de septiembre, y que será la primera compuesta por un afroamericano que se escucha en la institución.

Los dos conciertos del próximo domingo, que se llevarán a cabo frente a un público de solo 150 personas, contarán con los solistas Angel Blue, Stephen Costello, Justin Austin y Eric Owens, además de un coro formado por 12 miembros y una orquesta de 20 músicos.

La Met Opera, que dice haber dejado de ingresar 150 millones de dólares como resultado de la pandemia, quiere unirse a la reapertura de Nueva York en septiembre, pero la organización no ha conseguido aún alcanzar un acuerdo con el sindicato de los miembros de la orquesta, aunque sí lo ha hecho con los solistas y con el coro.

"Como la compañía de artes escénicas más grande de la ciudad, estamos decididos a participar en la reapertura de Nueva York", dijo en el comunicado el director ejecutivo de la institución, Peter Gelb, que admitió sin embargo que "aún hay que acordar muchas cosas con los sindicatos" y que se siguen preparando las instalaciones para la próxima temporada.

El del 16 de mayo será el primer concierto con público presente de la Met Opera desde el 11 de marzo de 2020, que ha intentado mantener cierta presencia con recitales de pago que se transmitían por internet que comenzaron el verano pasado.