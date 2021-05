Los arrestos de migrantes en la frontera de EE.UU. marcan otro máximo

Los 178.622 arrestos de migrantes indocumentados en la frontera de México y EE.UU. registrados en abril representan un aumento de cerca del 3 % respecto a los 173.348 de marzo, que también marcó un máximo histórico. EFE/David Maung/Archivo

Washington, 11 may (EFE).- Las detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron en abril otro máximo histórico con más de 178.000, informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, en inglés).

Los 178.622 arrestos de abril representan un aumento de cerca del 3 % respecto a los 173.348 de marzo, que también marcó un máximo histórico.

De todas las detenciones, 17.171 fueron de menores que llegaron solos, una reducción respecto a los 18.960 del mes anterior, que a su vez habían doblado las de febrero.

La mayoría, sin embargo, de los arrestos de indocumentados -más de 111.000- correspondieron a adultos que migraban solos, mientras que más de 48.000 fueron familias.

Estos nuevos números récord evidencian que persiste la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, donde la llegada de indocumentados no ha dejado de aumentar desde que el presidente Joe Biden asumió el poder en enero.

El Gobierno de Joe Biden ha recibido críticas porque muchos menores que han cruzado la frontera se han quedado más tiempo del permitido por ley en centros de detención gestionados por la CBP, que están diseñados para adultos, no niños.

En un comunicado, la Patrulla Fronteriza destacó que a fecha de este martes tenía a 455 menores bajo su custodia, en comparación a los 2.895 de hace un mes y 4.109 de hace dos. Dijo además que de media los menores pasan ahora 28 horas bajo su custodia respecto a 115 en marzo.

Los menores que salen de la custodia de la CBP van a parar a albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos.