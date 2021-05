López Obrador ve positiva la investigación a GM en México mediante el T-MEC

Fotografía cedida por la Presidencia de México que muestra al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, hoy, en Ciudad de México (México). EFE/ Presidencia de México / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 12 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró positivo que por primera vez se use el mecanismo rápido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para asuntos laborales tras una demanda de los trabajadores de General Motors en México.

Cuestionado sobre este asunto, López Obrador dijo este miércoles en la conferencia de prensa desde el Palacio Nacional que "de inmediato se va a responder" a la petición de Estados Unidos.

"Porque es parte en efecto del tratado, es algo bueno, porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral y ahora el tratado contempla de que los trabajadores tiene que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen que elegir libremente y también de manera democrática a sus representantes sindicales", dijo.

En líneas generales, opinó que si en una empresa que "exporta" a Estados Unidos hay "malos tratos a los trabajadores" y no "se están pagando salarios justos y no hay democracia, se tiene que intervenir".

Por ello, continuó el mandatario mexicano, se "establece un diálogo de Gobierno a Gobierno y se le pide a la empresa que cumpla" con sus "obligaciones laborales".

Según reportan medios, el Gobierno de Estados Unidos pidió a su homólogo mexicano, a través de este novedoso mecanismo del T-MEC, que investigue los informes sobre posibles violaciones graves de los derechos de los trabajadores de una planta de General Motors en Guanajuato, estado del centro de México.

Esta petición se hizo a través de la Oficina del Representante de Comercio (USTR, en inglés), organismo encabezado por Katherine Tai.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó este miércoles en un boletín que el pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

"En el marco de este proceso, la STPS acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación", apuntó el ministerio.

Por ello se declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.

"A través de la implementación de estas medidas, la STPS ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral", concluyó el boletín.

Tras años de difíciles negociaciones, el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 para renovar el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).