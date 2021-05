Lopetegui repite convocatoria y deja de nuevo fuera a Munir

FE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

Sevilla, 12 may (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha repetido para el partido de este miércoles contra el Valencia la convocatoria de veintitrés jugadores que fueron citados para la visita del domingo al Real Madrid, de la que se queda de nuevo fuera por decisión técnica el delantero hispanomarroquí Munir El Haddadi.

Además de Munir, que apenas ha jugado en las últimas semanas, también es baja por motivos técnicos el central francés Joris Gnagnon, con el que Lopetegui no ha contado esta temporada y al que sólo ha utilizado en una de las primeras eliminatorias de la Copa del Rey.

Munir expresó su descontento en las redes sociales tras conocer que no había sido citado para el choque en Valdebebas (2-2), aunque poco después borró su publicación, y Lopetegui, al ser preguntado este pasado martes en rueda de prensa, indicó que "lo de Munir responde a decisiones técnicos, no hay ningún problema físico".

La lista del Sevilla, según informó el club, la integran los porteros Bono, Vaclík y Javi Díaz; los defensas Jesús Navas, Aleix Vidal, Diego Carlos, Koundé, Sergi Gómez, Rekik, Acuña y Escudero; los centrocampistas Fernando, Gudelj, Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Franco Vázquez, Óscar Rodríguez, Papu Gómez, Suso y Ocampos; y los delanteros De Jong y En-Nesyri. EFE

