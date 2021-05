12/05/2021 Las 4 mejores recetas de batidos para disfrutar del buen tiempo a la vez que cuidas tu línea. MADRID, 12 (CHANCE) La llegada del buen tiempo nos indica que el verano está a la vuelta de la esquina y recurrir a batidos naturales se convierte en la mejor opción para hidratarnos utilizando ingredientes naturales y sin abusar del azúcar. Para disfrutarlos de una forma divertida y original, la empresa líder en salud y bienestar Juice Plus+, presenta 4 recetas saludables con las que disfrutar del buen tiempo, a la vez que cuidas tu salud. Todas ellas debes comenzarlas añadiendo primero los líquidos, después las frutas frescas y, por último, las congeladas y el hielo. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR JUICE PLUS+



MADRID, 12 (CHANCE)



La llegada del buen tiempo nos indica que el verano está a la vuelta de la esquina y recurrir a batidos naturales se convierte en la mejor opción para hidratarnos utilizando ingredientes naturales y sin abusar del azúcar. Para disfrutarlos de una forma divertida y original, la empresa líder en salud y bienestar Juice Plus+, presenta 4 recetas saludables con las que disfrutar del buen tiempo, a la vez que cuidas tu salud. Todas ellas debes comenzarlas añadiendo primero los líquidos, después las frutas frescas y, por último, las congeladas y el hielo.



BATIDO DE PIÑA Y MELOCOTÓN



La piña es conocida por sus propiedades diuréticas y por su bajo contenido en calorías; además de tratarse de un alimento muy rico en vitamina C, también contiene B1, B6 y ácido fólico. El melocotón por su parte, contiene vitamina C, que interviene en la formación de colágeno.



Ingredientes:



1 taza de piña en trozos



1/2 ó 1 taza de agua de coco



1/2 de leche de coco o una cucharadita de manteca de coco



1 melocotón maduro



2 cucharadas de lino



Encima del batido (opcional) puedes poner semillas de girasol, semillas de chía, etc



BATIDO DE ZANAHORIA Y MANZANA



La manzana es rica en pectina y en un tipo de fibra soluble que no se absorbe en el intestino, favoreciendo la eliminación de toxinas. La zanahoria, por su parte, tiene un alto contenido en betacaroteno y también diferentes beneficios para la vista.



Ingredientes:



Una manzana verde



2 zanahorias grandes



Medio litro de leche



2 cucharadas de sirope de agave



SMOTHIE DE MANGO Y NARANJA



Este smothie es el compañero perfecto para favorecer el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Gracias a su alto contenido en vitaminas y minerales te ayudará a cuidarte a la vez que te ayuda a combatir el calor.



Ingredientes:



2 vasos de agua muy fría



1 mango



2 naranjas pequeñas peladas y sin semillas - * de zanahoria



1 cucharadita de cúrcuma (puede ser en polvo o medio dedo pequeño de la raíz)



1 cucharada de mantequilla de coco



BATIDO DE YOGUR CON FRUTOS ROJOS Y CEREALES



El yogur y los frutos rojos son una de las mezclas favoritas a la hora de elaborar batidos. Rico en calcio y con un toque dulzón, este batido se convertirá en tu bebida favorita para las épocas de calor.



Ingredientes:



40 g de Leche sirope de agave



1 yogur desnatado natural



40 g de cereales de maíz



200 g frutos rojos (fresas, moras, grosellas, etc.)



10 ml (1 cucharada) de zumo de limón



Paula Sáiz de Bustamante, Farmacéutica Experta en Nutrición, añade: "Los batidos verdes de frutas y verduras nos aseguran la ingesta de nutrientes interesantes como vitaminas, minerales y fitonutrientes diferentes. Las antocianinas, polifenoles, ácidos Omega 3 o las vitaminas en estos alimentos, cobran protagonismo en las preparaciones "Smothie", ya que al estar triturados, se absorben mejor".