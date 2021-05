La producción industrial crece un 0,1 % la eurozona y 0,6 % en la UE en marzo

EFE/Archivo

Bruselas, 12 may (EFE).- La producción industrial creció un 0,1 % en la eurozona y un 0,6 % en la Unión Europea (UE) en marzo respecto a febrero de 2021, según informó este miércoles la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En febrero, la producción industrial había descendido un 1 % en los países que comparten moneda única y un 0,9 % en el conjunto de la UE.

En términos interanuales, la producción en la industria creció un 10,9 % en la eurozona y un 11 % en marzo respecto al mismo mes del año pasado, primero en el que se comenzaron a notar los efectos de las medidas de confinamiento en Europa por la pandemia de COVID-19.

En España, la producción del sector industrial siguió la media de la eurozona en marzo, ya que cayó un 0,1 % con respecto al mes anterior, aunque creció un 13,2 % en comparación con marzo de 2020.

La ligera alza mensual del 0,1 % en la eurozona se debió al aumento en el sector de los bienes de consumo no duradero, cuyo crecimiento fue del 1,9 %; en la energía, que creció un 1,2 %; y en los bienes intermedios, que vieron un alza del 0,6 %. Por el contrario, la producción de bienes duraderos y la de bienes de capital descendieron un 1,2 % y un 1 %, respectivamente.

La tendencia ascendente en los Veintisiete, sin embargo, se explica por el crecimiento en los bienes de consumo no duradero, del 2 %, en los intermedios, del 1,1 %, y en el sector de la energía, del 1 %; aunque la producción descendió un 0,3 % en los bienes de consumo duradero y un 0,4 % en los bienes de capital.

Entre los Estados miembros para los que Eurostat tiene datos disponibles, los mayores incrementos en la tasa de producción industrial mensual se dieron en Dinamarca (4,9 %), Lituania (4,5 %) y Bulgaria (3,7 %), mientras que los descensos más pronunciados tuvieron lugar en Luxemburgo (4,4 %), Bélgica (4 %) y Finlandia (2,1 %).

En términos interanuales, el crecimiento del 10,9 % en la eurozona frente a febrero de 2020 se explicó por un crecimiento del 34,4 % en los bienes duraderos, del 16,1 % en los de capital, del 13,3 % en los bienes intermedios, del 3,3 % en la energía y del 0,7 % en los bienes de consumo no duradero.

En el conjunto de la UE, el alza del 11 % en marzo respecto al mismo mes del año pasado se debió al crecimiento del 34,4 % en la producción de bienes duraderos, del 15,9 % en los bienes intermedios, del 2,7 % en la energía y del 1,1 % en los bienes no duraderos.

Entre los Estados miembros para los que Eurostat tiene datos, las mayores alzas en la tasa de producción industrial interanual se dieron en Italia (37,7 %), Eslovaquia (24,5 %), Hungría y Polonia (ambos, con un crecimiento del 16,3 %).

Los únicos descensos se registraron en Malta (2,8 %), y Filandia (2,2 %).