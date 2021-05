Jueza argentina impide al abogado de Maradona usar sus marcas comerciales

Matías Morla, abogado del exfutbolista Diego Maradona. EFE/ Enrique Garcia Medina/Archivo

Buenos Aires, 12 may (EFE).- La Justicia argentina ordenó que Matías Morla, apoderado de Diego Maradona, deje de utilizar las marcas comerciales que aludan al fallecido exfutbolista, en el marco de una causa iniciada contra él por las hijas del astro, confirmaron este miércoles a Efe fuentes relacionadas con el caso.

Mediante una medida cautelar, la jueza Alejandra Provitola decidió paralizar el uso de las marcas que aluden a Maradona -todas propiedad de la empresa Sattvica, creada por Morla- después de que la Fiscalía advirtiera que esa sociedad realizó "un total de 147 solicitudes de registros de marcas relacionadas con Maradona (nombre, pseudónimos e imagen) ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI)".

Eso se produjo pese a que el jugador ya había fallecido y existían procesos judiciales abiertos con los herederos.

La causa fue abierta tras la denuncia presentada por las hijas del jugador Gianinna y Dalma Maradona, que acusan a Morla de presunta defraudación.

"Las 147 marcas eran ratificaciones de anteriores que se vienen pidiendo desde diciembre", como "exigencias del INPI", dijo a Efe Mauricio D`Alessandro, abogado del apoderado, quien adelantó que ha apelado la medida de la jueza.

"La prohibición es para Sattvica", dijo D`Alessandro y recordó que "la única que tiene inscriptas las marcas (de Maradona) es Sattvica".

El juez ya había ordenado el registro del estudio jurídico de Morla y la prohibición de la marca Sattvica. En tanto, en marzo pasado una cautelar contemplaba no innovar en las marcas ya registradas en el INPI a favor de Sattvica.

Tras el dictamen del fiscal, el magistrado resolvió "ampliar la orden de prohibición de innovar y contratar" a todas las solicitudes de marcas "relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona, en todas sus variantes (denominativa, figurativa y mixta), en particular las que actualmente están en trámite ante el INPI".

Y que la prohibición pesa "se encuentren o no en territorio de la República Argentina".

La firma Sattvica S.A fue armada por Morla el 11 de junio de 2015, pero las hijas de Maradona han denunciado que se trata de un "sello de goma" para apropiarse de todas las marcas" del astro del fútbol y negarse a devolverla a sus propietarios.