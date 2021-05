Indígenas saldrán de Cali tras participar en manifestaciones del miércoles

Indígenas se reúnen en una calle durante una manifestación en Cali (Colombia). EFE/ Pablo Rodríguez/Archivo

Bogotá, 11 may (EFE).- La minga, como se conoce a la manifestación indígena, saldrá de la ciudad colombiana de Cali, epicentro de las protestas que se han prolongado 14 días, tras participar en las manifestaciones que fueron convocadas para mañana contra el Gobierno del presidente Iván Duque.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) detalló en un comunicado que "acompañarán y visitarán en caravana todos los puntos de resistencia de la ciudad" y luego regresarán a su territorio en el municipio de Caldono, en el departamento del Cauca (suroeste), donde seguirán participando de las protestas.

Entre tanto, la Policía señaló que no permitió este miércoles el ingreso al Valle del Cauca, departamento del que Cali es capital, de cuatro "chivas", como se conoce en Colombia a los coloridos autobuses en los que se movilizan los indígenas, en cumplimiento de un decreto que restringe la entrada de ciudadanos a esa región.

"La minga indígena seguirá caminando la palabra de dignidad, paz, resistencia y lucha, en unidad con la movilización nacional desde nuestros territorios en el departamento del Cauca", expresó, por su parte, el senador indígena Feliciano Valencia.

Mientras en las calles siguen, con menor intensidad, los disturbios, sobre todo en la ciudad de Cali, los sindicatos y organizaciones que están detrás del paro nacional del 28 de abril volvieron a convocar una jornada de huelga para este miércoles.

VIOLENCIA CONTRA LOS INDÍGENAS

El anuncio del CRIC se da dos días después de que supuestos civiles armados dispararan contra la minga e hirieran a ocho guardias indígenas en las afueras del sur de la ciudad y de los pedidos del presidente Duque de que deben regresar a sus territorios.

Según el CRIC los participantes de la minga (marcha) indígena, compuesta por varias camionetas, fueron "atacados por una turba uribista en conjunto con fuerza pública", que pretendían quitar el bloqueo en esa zona de Cañasgordas, en el sur de la ciudad.

Desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril en Colombia, la Defensoría del Pueblo ha recibido el reporte de 42 muertos, según informó este martes en un documento en el que también recogió que 168 personas dadas como desaparecidas continúan sin ser localizadas.

DESCONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE PARO

El Gobierno anunció hoy que está dispuesto a comenzar un ciclo de conversaciones permanentes con el Comité Nacional de Paro, convocante principal de las huelgas, luego de que el primer encuentro de este lunes terminara sin acuerdos, según los voceros de las protestas, porque "no hubo empatía del Gobierno", que evitó "totalmente la palabra negociación".

Sin embargo, el CRIC afirmó hoy, tras una multitudinaria reunión en un coliseo de Cali, que rechaza "las negociaciones que viene adelantando el Comité Nacional del Paro con el Gobierno Nacional ya que éste no representa, ni recogen a la movilización popular".

"Si bien (la movilización) empezó con su convocatoria en el pasado 28 de abril, ha sido liderada de manera autónoma por ciudadanos de a pie, que por siglos ha venido sufriendo el abandono estatal", agregó el organismo.