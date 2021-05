Impacto económico y urgencia por vacunas marcan a América, según la OMS

Una enfermera pone una vacuna del fabricante Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 durante una jornada de vacunación para personal médico, en la Plaza de los Artesanos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 12 may (EFE).- La pandemia ha generado un impacto severo en la económica en América y el mundo. Así describe un informe publicado este miércoles por la OMS para evaluar la respuesta a la covid-19, en el que hace un llamado al acceso a las vacunas y la urgencia de construir de manera más sostenida su fabricación e inmunización para América Latina y otras regiones de ingresos bajos y medios.

El texto elaborado por el Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia, dado a conocer hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde Ginebra, señala que el costo económico de la pandemia tardará años en surgir, pero el impacto ya es severo.

“La economía mundial se contrajo un 3,5 % en 2020, y se espera que se pierdan 10 billones de dólares de producción para fines de 2021, aumentando a unos 22 billones de dólares en el período 2020-2025”, señala.

El estudio “Cómo un brote se convirtió en pandemia”, que hace parte del gran informe del Panel Independiente creado por el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, para evaluar la respuesta a la covid-19, detalla que por primera vez en décadas la pobreza mundial aumentará significativamente.

Eso sucederá “empujando a unos 115-125 millones de personas a la pobreza extrema”, en donde sus efectos y costos para América Latina será de un 7,2 %, agrega el informe.

El impacto económico que ha generado el coronavirus, según detalla el estudio, "ha dependido de la interacción decondiciones estructurales preexistentes en las economías, la gobernaza para la mitigación, y la naturaleza ymomento de las decisiones tomadas en respuesta a la pandemia".

Aunque los países latinoamericanos implementaron estrictas medidas de control relativamente cerca del inicio de la pandemia, "muchos de ellos en la región no pudieron o no quisieron sostenerlas y, como resultado, los casos (de coronavirus) comenzaron a aumentar sin descanso", resalta el documento.

El organismo indica que más de nueve de cada diez economías nacionales experimentaron una contracción en su producto interno bruto (PIB), por lo que "el mundo se encuentra ahora en su peor período de contracción económica desde la Segunda Guerra Mundial".

VACUNAS PARA TODOS Y DE MANERA URGENTE

El informe también explica que las dosis insuficientes de vacunas contra la covid-19 y la administración inoportuna de las mismas crean más oportunidades para las mutaciones virales en regiones como África y Latinoamérica.

“Esto dificulta que estas regiones accedan a nuevas vacunas. Esto es incluso más grave en el caso de la producción de vacunas de ARNm, la plataforma crítica para adaptarse y controlar variantes”, indica el estudio.

A esto se suman las farmacéuticas que se oponen a la liberación de las patentes para el desarrollo masivo de las inmunizaciones, luego de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, apoyara la iniciativa de varios países ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la exención a las mismas.

Además detalla que "las vacunas continúan encontrando oposición". India, uno de los países más afectados por la covid-19 y entre los fabricantes más grandes del mundo, "se está quedando atrás en la producción de vacunas y entrega, y recientemente se movió para restringir sus exportaciones durante dos meses en respuesta a picos virales".

Mientras que América suma 63,8 millones de contagios con 1,55 millones de decesos, el Panel también afirma que es necesario y urgente que 5.700 millones de habitantes accedan a las vacunas en el mundo, de los cuales 1.000 millones se encuentran en América, por lo que subrayan que a través del mecanismo Covax se han asegurado 1.100 millones de dosis y solicitado 2.500 millones más.

"A mediados de marzo de 2021, Covax había enviado 30 millones de dosis a al menos 54 países y espera que aproximadamente 1.800 millones de dosis estén disponibles para 92 países de ingresos bajos y medianos antes de finales de 2021, lo que cubre el 27 % de su población", afirma.

Según Our World in Data en Estados Unidos ya se han suministrado 261,6 millones de vacunas, mientras que en América Latina se han aplicado 112,6 millones de dosis.

DESIGUALDAD LABORAL Y CONECTIVIDAD

Otro de los apartes que analiza el texto se refiere a cómo ese impacto también golpeó la fuerza laboral y la conectividad, pues "un banquero, abogado o ingeniero de software puede continuar con su trabajo de forma remota utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones, mientras que un empleado de restaurante, de hotel o con un puesto de mercado no pudo".

Y puntualiza que quienes pudieron apoyarse en la tecnología para respaldar sus trabajos les fue más fácil hacerlo desde algunas partes del mundo, pero la realidad es que "entre el 25 % y el 50 % de la población de América Latina no tiene acceso a internet en casa; esa cifra supera el 75 % en gran parte del África subsahariana y la India".

FINANCIACIÓN Y PREPARACIÓN

Ante las dificultades que ha afrontado la región y el mundo por la pandemia, el Panel recomienda a la comunidad internacional "adoptar inmediatamente un conjunto de reformas para transformar el sistema mundial de preparacio´n y respuesta ante pandemias y prevenir una futura".

Para ello es necesario una financiación en la que los "Gobiernos deberi´an revisar sus planes de preparacio´n y asignar los fondos y el personal necesarios para prepararse frente a otra crisis sanitaria".

Carolina Flechas Anzola