¿Ha vendido Kiko Rivera su parte de Cantora? Se lo preguntamos

23/04/2021 Kiko Rivera, en una imagen reciente. MADRID, 12 (CHANCE) La revista 'Diez minutos' publica este miércoles en su portada que Kiko Rivera ha cerrado la venta de su parte de Cantora por 1.500.000 euros tras meses de negociaciones y podría dejar a su madre, Isabel Pantoja, sin la finca. Según la publicación, los compradores - un grupo inversor llamado 'Compramos tu herencia' - estarían dispuestos a asumir también la deuda de la tonadillera, que lleva más de un año sin pagar la hipoteca de su propiedad, para montar allí un gran complejo hostelero y un museo de Paquirri. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Una sorprendente información que Kiko ya 'adelantó' la semana pasada, confesando que se venían 'cositas' que pronto descubriríamos y que no se referían a las demandas cruzadas con su tío Agustín Pantoja, sino a la venta de su parte de Cantora, algo que llevaba negociando varios meses y que ahora, tras varias reuniones, podría haberse cerrado.



Sin embargo, hemos podido hablar con Kiko esta mañana y el hijo de Isabel Pantoja no confirma ni desmiente esta información que acabaría de golpe y plumazo con sus problemas económicos, pero que también significaría una ruptura total sin retorno con su madre.



Con un "lo siento" y haciendo gestos de que no puede hablar, el Dj, mucho más alegre que en las últimas semanas, se ríe sin disimulo con las preguntas sobre la venta de Cantora, dejando caer que la noticia publicada por 'Diez minutos' es ya una realidad y por fin ha roto el último vínculo que le unía a la tonadillera.