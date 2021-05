Guatemala registra dos fuertes sismos con epicentro en la costa del Pacífico

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el primer movimiento telúrico, con una magnitud 5,8 Richter, ocurrió a las 12.17 hora local (06.17 GMT) frente a las costas de los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa, en el sureste del país. EFE/Archivo

Ciudad de Guatemala, 12 may (EFE).- Guatemala registró este miércoles dos fuertes sismos con magnitudes de 5,8 y 6 en la escala abierta de Richter, con epicentro en las costas del océano Pacífico que comparten frontera con El Salvador, sin que se hayan registrado daños o víctimas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el primer movimiento telúrico, con una magnitud 5,8 Richter, ocurrió a las 12.17 hora local (06.17 GMT) frente a las costas de los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa, en el sureste del país.

Mientras que el segundo sismo se registró a las 02.45 hora local (08.45 GMT) con una magnitud de 6 Richter y con epicentro en esos departamentos.

Las autoridades de protección civil explicaron que los 2 temblores fueron más sensibles en el litoral del océano Pacífico guatemalteco, pero también en Ciudad de Guatemala. Y, aunque no se reportan daños ni víctimas, sí hubo alarma por los fuertes movimientos sísmicos.

El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), David de León, dijo que se mantiene una vigilancia en las áreas cercanas al epicentro de los sismos.

Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97 % de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.

El Insivumeh dijo que entre el lunes y martes se registraron 12 temblores en el territorio guatemalteco; sólo uno fue sensible.

En lo que va de 2021, el ente científico contabiliza un total de 843 temblores con diferentes magnitudes, pero sólo 36 de ellos sensibles.

En el país centroamericano aún persiste el recuerdo del terremoto del 4 de febrero de 1976 que destruyó prácticamente dos tercios del país. Dicho sismo, cuya magnitud fue de 7,5 Richter, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala.

Más de 23.000 personas murieron, otras 77.000 quedaron heridas, 258.000 casas fueron destruidas y 1,2 millones de guatemaltecos quedaron sin hogar por el movimiento telúrico de ese año.