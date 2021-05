Fútbol.- Koke: "Quedan dos partidos, pero queda un mundo"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El jugador del Atlético de Madrid Jorge Resurrección, 'Koke', se mostró "muy contento" tras el triunfo ante al Real Sociedad (2-1) en la jornada 36 de Liga y aseguró que "quedan dos partidos, pero queda un mundo" porque "todo el mundo se está dejando puntos" en un campeonato "muy apretado".



"Estamos cansados porque al final hemos hecho un trabajo espectacular de principio a fin. El resultado se complicó por dar un pasito atrás pero tuvimos momentos muy buenos durante el partido. Esto se trata de apretar, sumar de tres en tres y pensar en el domingo, que ya tenemos otro partido por delante", dijo Koke en declaraciones a Movistar.



"Quedan dos partidos, pero queda un mundo. Se ha apretado muchísimo la liga, todo el mundo se deja puntos y para nosotros lo que tenemos ahora por delante son todo finales. Así hasta el Valladolid que será el último e intentaremos también ganarlo", añadió el capitán colchonero.



"Este año hemos tenido un poco de todo, pero somos el Atleti, pero si no sufrimos no seríamos nosotros. Estoy orgulloso de todo en estas temporadas y ojalá sean muchas más pero no pienso en lo individual, pienso en lo colectivo y ojalá consigamos esa Liga que es el objetivo", sentenció Koke tras alcanzar los 500 partidos como colchonero.



Por último, el centrocampista rojiblanco dio las "gracias a los aficionados" que estuvieron en el Wanda y "a los que están en sus casas porque muchas veces se necesita a la gente". "Los escuchábamos desde fuera. Al final son los resultados el mejor argumento, nosotros nos vamos a dejar la vida y seguro que con eso están satisfechos de nosotros", finalizó.