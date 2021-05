Fútbol.- Imanol Alguacil: "Esto es nuestro club, la cantera"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó la reacción de su equipo para, con un "once muy condicionado" por la situación "límite" de la plantilla, pelear con el Atlético de Madrid en la derrota (2-1) este miércoles, que les mantiene aún con la tarea del sellar la clasificación para la Liga Europa.



"Acabar con nueve canteranos contra el líder que solo ha perdido un partido en casa, con un 2-0 y meterles atrás y hacerles dudar a mí me llena de orgullo. Esto es nuestro club, la cantera. Contento y dolido porque queríamos ganar. Si llegamos a estar un poco acertados quizá hubiéramos sacado algo positivo", dijo.



El preparador de los vascos apuntó en declaraciones a Movistar Plus que el equipo llegaba justo al Wanda Metropolitano. "Tanto la alineación como los cambios veníamos muy justos. Monreal ayer con fiebre. Con los cambios hemos reaccionado y hemos acabado bien el partido. El once estaba muy condicionado", apuntó, confesando también el cambio de Isak al descanso por molestias.



"Miedo no, lo que tenemos es ambición, ilusión y más viendo la reacción del equipo. Preocupación ninguna, el equipo está entero, estamos llegando al límite pero todos los equipos. Hay que pelear los dos partidos que quedan para poder entrar en la Liga Europa que es el objetivo", terminó.